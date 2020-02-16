"Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır
Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.
16.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:54
Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongre delegesi Tevfik Koçak'ın kullandığı bir deyim, salondan tepkilerin yükselmesine neden olduView on euronews
Kaynak: Euronews.com