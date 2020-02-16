"Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır
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"Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır

Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongre delegesi Tevfik Koçak'ın kullandığı bir deyim, salondan tepkilerin yükselmesine neden oldu

16.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:48

'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongre delegesi Tevfik 'ın kadınlar ve siyasetçiler hakkında kullandığı ifadeler salonda tepkiyle karşılandı.


Konuşması sırasında "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen Koçak, bu sözü nedeniyle tepki aldı. Kongreye katılan bir kadın, Koçak'ın önündeki mikrofonu almaya çalışırken, çok sayıda kişi de ıslıklarla sözleri protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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