"Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır
Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongre delegesi Tevfik Koçak'ın kullandığı bir deyim, salondan tepkilerin yükselmesine neden oldu
Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongre delegesi Tevfik Koçak'ın kadınlar ve siyasetçiler hakkında kullandığı ifadeler salonda tepkiyle karşılandı.
Konuşması sırasında "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen Koçak, bu sözü nedeniyle tepki aldı. Kongreye katılan bir kadın, Koçak'ın önündeki mikrofonu almaya çalışırken, çok sayıda kişi de ıslıklarla sözleri protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle