"Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır

16.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:48

Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongre delegesi Tevfik Koçak'ın kadınlar ve siyasetçiler hakkında kullandığı ifadeler salonda tepkiyle karşılandı.



Konuşması sırasında "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen Koçak, bu sözü nedeniyle tepki aldı. Kongreye katılan bir kadın, Koçak'ın önündeki mikrofonu almaya çalışırken, çok sayıda kişi de ıslıklarla sözleri protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle