Siyasetçileri Katleden PKK'ya Tepki

Şanlıurfa'da siyasi parti temsilcileri, güvenlik güçlerinin son zamanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın, siyasetçilere yönelik saldırılarını lanetledi.



Siyasi parti temsilcileri, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, terörle mücadelede devletin yanında olduklarını belirtti.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın düzenlediği silahlı saldırılarda hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'ye Allah'tan rahmet diledi.



Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderinin özdeşleştiğini, bu nedenle emperyalist güçlerin ülke üzerinde çeşitli oyunlar oynamaya çalıştığını belirten Cevheri, bölgede ve dünyada parlayan yıldız olan Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyledi.



Türkiye kabuğunu kırdığını ve adeta koşar adımlarla hedefine yürüdüğünü vurgulayan Cevheri, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin en büyük zenginliği beşeri gücü. Emperyalist güçler Türkiye'nin bu beşeri gücünü yok etmek için her türlü organizasyona giriyorlar. FETÖ hadisesi de Türkiye'nin önüne kesmek için düzenlenen çok ciddi bir organizasyondu. Bugün ülke içerisinde 40 yıldır kan akıtan PKK terör örgütü, Türkiye'nin önünü kesmek için organize edilmiş bir örgüttür. PKK kime hizmet ediyor? Kendi insanına hizmet etmiyor. Biz bin yıldır kardeş olarak yaşıyoruz. Malazgirt meydanında başladı kardeşliğimiz. Bizans ordusu Malazgirt'e geldiğinde, buradaki Kürtler ve Araplar ordularını Alparslan'ın ordusuna kattı. Kürtlerin ve Arapların ordularını Türklerin ordusuna katmasının sebebi neydi? Kardeşlik. 'Bunlar Müslüman, bunlar kardeşimiz' dediler. Bizi bir arada tutuna en büyük unsur budur. Bu kardeşliğimiz bozulmak isteniliyor."



"Yapılan bu menfur saldırılar bizleri, AK Partiyi yıldıramaz"



Cevheri, terör örgütünün en büyük zararı Kürtlere verdiğine dikkati çekerek, örgütün Kürtlerin gençlerini okutmak, ülkelerine ve milletlerine faydalı olmalarını sağlamak yerine, ellerine silah vererek dağa gönderdiğini bildirdi.



Düşünen beyinlerinin yok edildiğine işaret eden Cevheri, "Bu sadece Kürtler'in değil, Türkiye'nin en büyük kaynağının yok edilmesidir. Türkiye'de bugün en büyük yatırım gençlere yapılıyor. Düşünün sizin en büyük kaynağınız elinizden alınıyor. FETÖ de bunun farklı organizasyonudur. Onlar da 40 yıl içinde örgütlendiler. Birisi doğuda, özellikle Kürtler arasında, diğeri de batıda Türkler arasında gençliğimiz elimizden aldılar, bir neslimizi aldılar. Bu hain FETÖ kalkışmasını yapanlar, enerjilerini ülkelerinin kalkınması için harcasaydı o parlayan yıldız Türkiye, daha da parlayacaktı." ifadesini kullandı.



"Saldırılar AK Parti teşkilatlarını yıldıramaz"



Siyasetçilere yönelik saldırılarla insanların AK Parti teşkilatlarında görev almalarının engellenmeye çalışıldığına değinen Cevheri, şu değerlendirmelerde bulundu:



"AK Parti Türkiye'nin her tarafında var. 7 bölgede 81 ilde yer alıyor. Bugün baktığımız bazı partiler sahil şeridinde yer alırken ya da bazı partiler doğu ve güneydoğuda yer alırken AK Parti her tarafta var. Bunu çok iyi biliyorlar. Yapılan bu menfur saldırılar bizleri, AK Partiyi yıldıramaz, teşkilatlarımız daha çok kenetlenecek. Teşkilatlarımız ülkesinin birliği, dirliğini ve kalkınması için var gücüyle çalışıyor. Türkiye yıkılmaması gereken İslam'ın en önemli kalesidir. Bunu çok iyi biliyorlar. Bugün coğrafyamızdaki Irak'ı, Suriye'yi parçaladılar. Bunu başaramadıkları tek ülke Türkiye'dir. Milletimizin ülkesine sahip çıkma bilinci bunu engellemiştir."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya yaptığı ziyaretti de değerlendiren Cevheri, Erdoğan'ın 6 ay içinde 3 defa kentte geldiğini son gelişinde sınır ilçeleri Ceylanpınar, Akçakale ve Harran'ı ziyaret ederek bölgeye farklı bir mesaj verdiğini sözlerine ekledi.



"Terör konusunda her zaman devletimizin yanındayız"



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirtti.



Hayatını kaybeden parti yöneticilerine Allah'tan rahmet dileyen Beyazgül, şöyle konuştu:



"Terörün amacı belli. Bizlere hayatınızı değiştirin, içe kapanın, siyasal haklarınızı kullanmayın, meselenin çözümünü siyasette aramayın, ülke sıkıntıya girsin, ekonomik daralmaya girilsin diyorlar. Bizler bu saldırılara kulak asmıyoruz. Eskiden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Saldırılar, AK Parti'ye olan talebi daha da artırmıştır. Partimiz kongre sürecine girdi. İnsanlar parti yönetiminde yer almak için birbiriyle yarışıyor. Bizler biliyoruz ki, teröre ödün verirsek bundan terör yararlanacak ve ülke kaybedecek."



CHP Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık, terörü nerede gelirse gelsin lanetlediklerini bildirdi.



Türkiye'nın yıllardır terör belasından çok çektiğini vurgulayan Aydınlık, şunları kaydetti:



"Terör örgütünün son günlerde siyasetçilere yönelik yaptığı saldırları kınıyoruz. Bu olay çok vahim bir olay. Bugün bir ilçe başkanına yarın bir il başkanına yapılıyor. Neticede olan vatandaşa oluyor. Bunun için bu saldırıları kınıyoruz. Bu saldırıların doğusu, batısı veya güneyi, kuzeyi olmuyor. Türkiye'deki insanlar bizim insanımız. Güneydoğu'daki ilçe başkanlarının bu sıkıntıyı çekmesi gerçekten kötü bir şey. Bu bütün partiler için geçerli, sadece AK Parti için değil, başka bir partinin de yöneticileri saldırının hedefi olabilir. Devletimiz teröre karşı son derece kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Terör konusunda her zaman devletimizin yanındayız ve devletimizi destekliyoruz. İnsanlarımızın da terör konusunda duyarlı olması gerekiyor. Özellikle askerimize, polisimize destek olması ve gördüklerini bildirmesi lazım. Terörü bir kez daha lanetliyoruz"



MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, hiç kimsenin düşünceleri nedeniyle öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.



Terör örgütünün iç huzuru bozmaya çalıştığını aktaran Güneş, "Terör örgütünün Türk düşmanlığı yapan güçlere taşeronluk yaptığı herkesçe biliniyor. Terör örgütünün iç karışılık çıkarmak için yaptığı saldırıları 15 Temmuz'un devamı olarak görüyoruz. Siyasetçilere yönelik yapılan saldırıları MHP teşkilatı olarak kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.