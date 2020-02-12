Siyasetçilerden İdlib'deki Saldırılara Tepkiler
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Siyasetçilerden İdlib'deki Saldırılara Tepkiler

İdlib'de Suriye rejiminin saldırılarında 13 askerin hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye egemen güçlerin taşeronu olmamalı" derken İyi Parti Genel Başkanı Akşener "Artık tahammülümüz yok" dedi.

12.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:46

'de rejiminin saldırılarında 13 askerin hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye egemen güçlerin taşeronu olmamalı" derken İyi Parti Genel Başkanı Akşener "Artık tahammülümüz yok" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise "Esat katildir" diye konuştu



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: Siyasetçilerden İdlib'deki Saldırılara Tepkiler
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