Siyasetçi Yunus Emre kimdir? Gerçek Fikri Ne konuğu Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Siyasetçi Yunus Emre kimdir? Gerçek Fikri Ne konuğu Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!

06.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:46
Siyasetçi Yunus Emre kimdir? Gerçek Fikri Ne konuğu Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yunus Emre izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi! Yunus Emre kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yunus Emre hakkında araştırmalar yapılıyor. Yunus Emre kimdir?Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!

CHP İSTANBUL MİLETVEKİLİ YUNUS EMRE KİMDİR?

982 İzmit'te doğdu. Babasının adı Şahin, annesinin adı Şengül'dür.

Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamlayan Doç. Dr. Yunus Emre, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde siyaset bilimi hocası olarak çalıştı.

Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. CHP tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye'de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlandı. Atatürkçü üşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesidir. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan CHP 36. Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi.

25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında en yüksek oyla (1021) BYKP kontenjanından yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yunus Emre evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

SİYASETÇİ YUNUS EMRE KİTAPLARI

CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol (2013)

Kökler: CHP Devamlılık ve Değişim (2019)

İlgili Haberler

Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında, nereli?
Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında, nereli?
Emre Dorman kimdir? Emre Dorman'ın kitapları nelerdir?
Emre Dorman kimdir? Emre Dorman'ın kitapları nelerdir?
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Orhan Veli Cem Yılmaz Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Falcao Erol Bulut Dorukhan Toköz Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Avrupa Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siyasetçi Yunus Emre kimdir? Gerçek Fikri Ne konuğu Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi! - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 19:47:05. #1.14#
title