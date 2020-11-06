Siyasetçi Yunus Emre kimdir? Gerçek Fikri Ne konuğu Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yunus Emre izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi! Yunus Emre kimdir?

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CHP İSTANBUL MİLETVEKİLİ YUNUS EMRE KİMDİR?

982 İzmit'te doğdu. Babasının adı Şahin, annesinin adı Şengül'dür.

Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamlayan Doç. Dr. Yunus Emre, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde siyaset bilimi hocası olarak çalıştı.

Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. CHP tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye'de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlandı. Atatürkçü üşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesidir. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan CHP 36. Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi.

25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında en yüksek oyla (1021) BYKP kontenjanından yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yunus Emre evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

SİYASETÇİ YUNUS EMRE KİTAPLARI

CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol (2013)

Kökler: CHP Devamlılık ve Değişim (2019)