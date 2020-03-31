Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına yoğun destek geldi.