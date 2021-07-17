"Siyaset, eser üreterek millete hizmet etmektir"
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"Siyaset, eser üreterek millete hizmet etmektir"

'Siyaset, eser üreterek millete hizmet etmektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, önceki dönem il başkanları ile 'Hedef 2023 yolunda' konulu istişare toplantısı düzenlediklerini ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, önceki dönem il başkanları ile 'Hedef 2023 yolunda' konulu istişare toplantısı düzenlediklerini ifade etti.

Toplantı sonrası konuşan Başkan Ceyhun, "Siyaset demek ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir. Bizler de AK Parti çatısı altında ülkemize şehrimize hizmet etmenin gururunu onurunu yaşıyoruz.Önceki dönemlerde Memleket sevdası ile bu kutlu bayrağı taşıyan kıymetli il başkanlarımız, Nurullah Kayalı, M.Şükrü Nazlı, İsmail Dayıoğlu, Mustafa Yenipazar, Kamil Saraçoğlu ve Ali Çetinbaş ile samimi bir ortamda bira raya gelerek hizmet sevdamızı birleştirdik. Hedef 2023 yolunda istaşarelerimizi gerçekleştirdik. Onların tecrübeleri bizler için çok kıymetli önemli. AK Parti sevdası için bizlere vakit ayıran kıymetli başkanlarıma ve bu zamana kadar Teşkilatımızın her kademesinde azimle özveriyle fedakarlıkla görev alan tüm dava kardeşlerime teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Sevdamız Kütahya. Sevdamız Türkiye. Hedef 2023.Durmak yok yola devam" diye konuştu. - KÜTAHYA

'Siyaset, eser üreterek millete hizmet etmektir'
'Siyaset, eser üreterek millete hizmet etmektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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