Siyaset dünyasının iki büyük ismi bir araya geldi! Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siyaset dünyasının iki büyük ismi bir araya geldi! Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi. İBB'nin Adalar'da çalıştırmak istediği elektrikli araçlar görüşmede masaya yatırıldı.

Siyaset dünyasının iki büyük ismi bir araya geldi! Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu görüştü
21.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:44

İmamoğlu ve Soylu 20 Temmuz'da Ankara'da bir araya geldi. İkilininhizmete alınamayan elektrikli araçlar konusunda görüştüğü öğrenildi.

İMAMOĞLU VE SOYLU BİR ARAYA GELDİ

Adalar'da yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin ocak ayı meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona erdi. Ancak faytonların yerine geçici olarak alınan elektrikli araçlar, Adalar Kaymakamlığı'nın izin vermemesi nedeniyle çalışmaya başlayamadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuz günü Faaliyet Raporu sunumunda konuyla ilgili açıklama yaparak hukuki görüş alarak İstanbul Valiliği'ne sunduklarını kısa süre içinde sorunun çözülmesini beklediklerini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. İBB Meclisi, 16 Ocak 2020 tarihinde önemli bir karara imza atarak atlı faytonculuğunu kaldırdı. Toplu taşımacılıkta kullanılan atların her biri 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakası ise 300 bin lira bedelle İBB tarafından satın alındı.

Ulaşımın elektrikli araçla yapılması kararlaştırılıp, tartışma yaratan turistik amaçlı 35 simgesel, faytondan da vazgeçildi. İstanbul'un ulaşımı konusunda geniş yetkilere sahip UKOME, Şubat ayında aldığı kararla, Adalar'ın bütün yollarını "Yaya Yolu" ilan etti. İBB Meclisi de şubat ayında aldığı kararla, ilçede elektrikli araçla taşımacılık işinin İETT tarafından yapılmasını oy birliğiyle onayladı.

Adalar'da kaldırılan atlı faytonların yerine kullanılmak üzere geçici olarak alınan 60 elektrikli aracın tanıtımı 19 Haziran günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükada'da yapıldı. Ancak araçlar, Adalar Kaymakamlığı tarafından karayolları üzerinde hizmet veren araç olarak değerlendirildiği için hizmete başlayamadı.

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu eleştirilere ne yanıt verdi? İBB otobüs bekleyenlerin şikayetlerini gördü
Ekrem İmamoğlu eleştirilere ne yanıt verdi? İBB otobüs bekleyenlerin şikayetlerini gördü
Süleyman Soylu talimatı verdi: Kayıp Gülistan için baraj suyu 15 gün içerisinde boşaltılacak
Süleyman Soylu talimatı verdi: Kayıp Gülistan için baraj suyu 15 gün içerisinde boşaltılacak
Ekrem İmamoğlu Ayasofya'da ilk cumaya katılacak mı?
Ekrem İmamoğlu Ayasofya'da ilk cumaya katılacak mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti Dünya
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Ekonomi
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı 3. Sayfa
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Magazin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Ekonomi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Dünya
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu
Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ömer Çelik Mehmet Nuri Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Tuğba Özerk Huysuz Virjin Murat Dalkılıç
Spor Ünal Karaman Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Siyaset dünyasının iki büyük ismi bir araya geldi! Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 14:44:21. #1.15#
title