Siyaset Dışı Yollarla Bir Şeyleri Değiştirebileceğinizi Düşünmeyin"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, terör örgütü PKK'nın AK Partili yöneticileri hedef almasına ilişkin, "Gelin, siyaset yapacaksanız siyaset yapın. Onun dışındaki yollarla bu ülkede bir şeyleri değiştirebileceğinizi düşünmeyin çünkü buna asla izin vermedik, asla bugünden sonra da izin vermeyeceğiz." dedi.



Çeşitli temas için Kars'ta bulunan Arslan, Kars Valiliğini ziyaret ederek Vali Rahmi Doğan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Bir gazetecinin terör örgütü PKK'nın son günlerde siyasileri hedef almasını hatırlatması üzerine Arslan, söz konusu saldırılarla kimsenin bir yere varamayacağını, terörle bir şeyi elde etmek isteyenlerin hiçbir şekilde emellerine ulaşamayacaklarını kaydetti.



Teröre yönelik amansız mücadelelerinin devam edeceğini her platformda söylediklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:



"Terör ve teröristlere yönelik her türlü mücadeleyi veriyoruz ve bunu sadece Türkiye'de değil, dünyaya da söylüyoruz. Dünyaya 'Terörle bir yere gidilmez. Terörle topyekün mücadele etmek gerekir.' diyoruz. Biz de ülkemizde silahlı kuvvetlerimizle, güvenlik güçlerimizle, korucularımızla birlikte her yerde topyekün bir mücadele veriyoruz. Bu Türkiye içerisinde de Türkiye dışarısında da böyle.



Bu hainlik dün Van'da daha önce de Diyarbakır'da ortaya çıktı. İnsanlar, ülkenin kalkınması adına siyaset yapıyorlarsa siyaset kurumu üzerinden ülkeyi geleceğe taşımak istiyorlarsa bundan daha doğal bir şey olabilir mi, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bizim hainlere ve teröristlere söylediğimiz şey şu: Terörizmle, terörle hiçbir yere varamazsınız. Eğer varsa bir amacınız, varsa bir hedefiniz, gelin siyaset yapın ama siyaseti de siyasetin etik değerleri içerisinde yapın, insanımıza, ülkemize hizmet edin."



"Elinizi de siyaset kurumunun yakasından çekin"



Ülkeye siyaset kurumu aracılığıyla hizmet etmek isteyenlere namlu doğrultmak kadar haince bir şeyin olamayacağını aktaran Arslan, hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.



Arslan, "Gelin, siyaset yapacaksanız siyaset yapın. Onun dışındaki yollarla bu ülkede bir şeyleri değiştirebileceğinizi düşünmeyin çünkü buna asla izin vermedik, asla bugünden sonra da izin vermeyeceğiz. Elinizi de siyaset kurumunun yakasından çekin ki siyaset kurumu üzerinden insanlar, bu ülkeye hizmet edebilsin, bu ülkenin geleceğini daha iyi noktalara taşımak adına hizmet edebilsin." diye konuştu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Arslan, o gün milletin millet olma şuuruyla meydanlara indiğine ve bununla dünyaya ders verildiğine işaret etti.



Geçen yıl hükümet olarak 15 Temmuz'u tatil ilan ettiklerini anımsatan Arslan, "Ama tatil ilan edilmesi yatmamız, dinlenmemiz, memurların işe gitmemesi anlamında değil. Bir daha benzer bir hainliğin olmaması adına, milletin millet olma şuuruyla ilgili süreçleri canlı tutmak adına çok önemli etkinlikler olacak. Bu etkinlikler Ankara'da, İstanbul'da olduğu gibi 81 ilde, Kars'ta da olacak." ifadelerini kullandı.



Kentteki bazı taziye çadırlarını ziyaret ederek yakınları vefat eden ailelere başsağlığı dileklerinde bulunan Arslan, beraberindekilerle kentten ayrıldı.