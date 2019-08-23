23.08.2019 17:24

Trabzon'da, "3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi" organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından, 12-13 Eylül tarihlerinde "100. yılında uluslararası ilişkiler disiplini" temalı, 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek kongrede, alanının önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcıları bir araya gelecek.

Kaynak: AA