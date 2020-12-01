Siyaset bilimci Richard Falk'tan Biden yönetimi değerlendirmesi Açıklaması
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Siyaset bilimci Richard Falk'tan Biden yönetimi değerlendirmesi Açıklaması

01.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:48
Siyaset bilimci Richard Falk'tan Biden yönetimi değerlendirmesi Açıklaması

ABD'li siyaset bilimci Prof. Richard Falk, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın ülkedeki kutuplaşmayı bitirme hedefinin bir hayal olduğunu çünkü kutuplaşmanın oldukça derin olduğunu söyledi.

ABD'li siyaset bilimci Prof. Richard Falk, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın ülkedeki kutuplaşmayı bitirme hedefinin bir hayal olduğunu çünkü kutuplaşmanın oldukça derin olduğunu söyledi.

TRT World'ün yıllık düzenlediği TRT World Forum'a katılan Falk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Amerikan toplumundaki etkilerine ve ABD'deki siyasi gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Falk, seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın yenildiğini ancak "Trumpizmin" ise özellikle Cumhuriyetçi seçmenden önemli bir destek aldığına dikkati çekti.

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Biden'ın toplumdaki kutuplaşmayı giderme vizyonuyla yola çıktığını hatırlatan Falk, "Biden'ın vizyonu ikili ilişkilerde angajman ve toplumdaki kutuplaşmanın üstesinden gelmeye dayanıyor ki bunun hayali bir hedef olduğunu düşünüyorum çünkü kutuplaşma çok derin ve kolayca kapatılabilecek değil." diye konuştu.

Falk "Biden, Çin'in otoriter modeline karşı Batı'nın sivil ve liberal değerlerine bağlı kalmak üzere dünyada yeni bir soğuk savaşa girmeye hazırlanıyor." dedi.

Sosyoekonomik olarak zayıf durumda olan kesimlerin ABD'de salgından daha çok etkilendiğine işaret eden Falk, şöyle devam etti:

"Salgının ilk ve en açık etkisi, ABD'deki sistematik ırkçılığı gün yüzüne çıkardı. Bu hastalıktan siyahilerin, fakir bölgelerde yaşayanların ve toplumda daha zayıf olan kesimlerin orantısız olarak etkilenmesi sonucunda toplumda derin bir sosyoekonomik eşitsizlik olduğunu ve bu da ABD'de yaşanan iç tansiyonların çoğunun nedeni olduğunu ortaya çıkardı."

ABD'de ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi olan eyaletlerin Kovid-19'dan Demokrat olarak bilinen eyaletlerden çok daha fazla etkilendiğine dikkati çeken Falk, salgının ikinci önemli yansımasının ise Demokrat yönetimlerin sağlık politikalarını bilimsel verilere ve Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Merkezinin tedbirlerine dayandırarak aldığını gösterdiğini ifade etti.

Falk, salgının bir anda küresel etki yapmasının aynı zamanda, ABD'yi küresel iklim değişikliğine yönelik önceden tedbir alınması gerektiği konusunda uyandırdığını kaydetti.

Falk, salgının ABD açısından bir diğer sonucunun da tıpkı Soğuk Savaş döneminin ardından görüldüğü gibi, on yıllarca askeri yatırımlar yapıp, diplomasi ve sorunların barışçıl yolla çözecek araçlar konusunda yeterince yatırım yapılmadığını göstermesi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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