Siyaset Akademisi Kayıtları 18 Ocak'ta Sona Erecek

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından 81 İlde yürütülen ve bu dönem '1919'dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe' sloganı ile başlayacak ve "Dünya 5'ten Büyüktür; 2023 Vizyonu; Yerli ve Milli Ekonomi" konularında eğitimlerin verileceği Siyaset Akademisi 18.dönem için kayıtlar devam ediyor.

Bu kapsamda Siyaset Akademisi Programına katılmak isteyenler, 19 Ocak tarihine kadar AK Parti Düzce İl Başkanlığına kayıt yaptırabilecek.

Siyaset Akademisi ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin şunları söyledi; "AK Parti kurulduğu yıldan itibaren bir okul misyonu yürütmüştür. Yetiştirdiği siyasetçiler, siyasete yaklaşımı ve siyaset yaparken bilimselliğe verdiği önemle Türk siyasetine yeni bir soluk getirmiştir. Bir eğitim kurumu gibi çalışan AK Parti'nin bu alandaki en büyük faaliyetlerinden birisi Siyaset Akademisi'dir. Geniş kapsamlı faaliyetlerimizden biri olan Siyaset Akademisi, seçmenlerin Partimizle bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika vb. alanlarda uzmanlar tarafından bilgilendirildiği, Türkiye geneline teşkilatlarımız aracılığı ile yaygınlaştırdığımız eğitim faaliyetimizdir. Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak konumlandırıp, hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek adına kendine bir görev edinmiştir. Bu doğrultuda 2008 ve 2018 tarihleri arasında farklı kir ve siyasal eğilimlerde olan 60 bini aşkın katılımcı Siyaset Akademisi'nde eğitimi görme imkanı bulmuş ve bu katılımcılardan 25 bini eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır. Ocak 2018'de, 18. Dönemi başlayan Siyaset Akademimizin bu yılki teması '1919'dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe' olarak belirlenmiştir. Bu dönem ki temel konular arasında Cumhurbaşkanımızın Dünya 5'ten büyüktür anlayışı, 2023 Vizyonu ile Yerli ve Milli Ekonomi konuları bulunmaktadır ve bu konular özellikle Dünya'dan örnekler ile somut uygulamalara dayalı bir akademik temelle işlenecektir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak ders takip edecek olan katılımcılarımız, Dış Politika, Ekonomi, Türk Siyasal Hayatı Sosyal Medya Kullanımı, Toplumsal Yapı ve Aile Kurumu, Temel Siyasal Kavramlar ve İdeolojileri, Siyasal İletişim, Medya Okur Yazarlığı, Teşkilat ve Organizasyon Yapılanması, İrfan Dersi başlıklarına ek olarak bu yıl Deneyim Paylaşımları bölümünde daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde edeceklerdir. AK Parti Siyaset Akademisi'ne katılmış olmak bundan sonraki dönemlerde, AK Parti teşkilatlarında görev alma sürecinde önemli bir farklılık oluşturacaktır. Siyaset Akademimize katılmak için 18 Yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olmak yeterlidir. Demokratik katılıma, siyasete ve ekonomiye ilgi duyan, sosyal ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefleyen, kişisel birikim ve donanımını artırmak isteyen herkes bu programa katılabilecektir. Ayrıca daha önce AK Parti Siyaset Akademilerini katılmış, tamamlamış, yarım kamış, belge alamayan veya belge alan herkes bu Eğitim Programına katılabilecektir. 8-18 Ocak tarihleri arasında kayıtlarımız il başkanlığında ve siyasetakademisi.org sitesinde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızı, Siyaset Akademimizle ilgili geniş ve kapsamlı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için AK Parti Düzce İl Başkanlığımıza bekliyoruz." - DÜZCE