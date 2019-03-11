Siyasal İktidarın Hesap Vermesi Gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "2008 ve 2009'da küresel krizin Türkiye'yi derinden vurmasının nedeni AK Parti'nin politikasızlığıydı. Bugün benzer bir küresel kriz olmamasına karşın ekonomisi 2018'in sonunda en çok daralan ülkelerden olan Türkiye'de siyasal iktidarın hesap vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) geçen yılın tümü ve 2018'in ekim-aralık ayları arasındaki döneme ilişkin yayımlanan verilere göre, Türkiye'nin bir ekonomik bir durgunluğa girdiğini belirten Erdoğdu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla Türkiye ekonomisinin yüksek işsizlik, enflasyon ve ekonomik küçülmeyle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Erdoğdu, AK Parti hükümetlerinde ülkenin üretim değil hizmet sektörü ağırlıklı bir büyüme modelini tercih ettiğini, tüm verilerin büyümenin eksilerde olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 daraldığını aktaran Erdoğdu, "Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler, ekonominin 2018'in 3'üncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 daraldığını, 4'üncü çeyrekte ise yine bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 daralma yaşandığını gösteriyor. Gayrisafi sabit sermaye oluşumunda yüzde 13 oranında azalma gerçekleşti. Bu kalem altında makine teçhizat yatırımı bir önceki yılın aynı dönemine göre dörtte bir oranında azaldı." bilgisini paylaştı.

Erdoğdu, kişi başı gelirin 2007 seviyesine inerek 9 bin 632 dolar seviyesine düştüğüne, bu durumun vatandaşın 2008'den daha fakirleşmesi anlamına geldiğine işaret ederek, "Yani son 10 yıl lafla geçti. Oluşturmaya çalıştıkları sahte gündemler, ekonomideki bu tablo konuşulmasın diye. 'Beka sorunu', 'ezan' tartışması gibi ortaya attıkları yalan ve iftiralar, tüm bu kara tabloyu gizlemek için. Üstelik yaşadığımız bu kriz önceki krizler gibi 'V tipi' yani dibe çöküp hızla yükselme şeklinde de olmayacak. Çünkü bu kez hasar daha çok reel sektöre gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının yerinde saydığını ve daralmayı telafi edemediğini savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bu veriler Türkiye ekonomisinin derin bir krizden geçmekte olduğunu gösteriyor. 2008 ve 2009'da küresel krizin Türkiye'yi derinden vurmasının nedeni AK Parti'nin politikasızlığıydı. Bugün benzer bir küresel kriz olmamasına karşın ekonomisi 2018'in sonunda en çok daralan ülkelerden olan Türkiye'de siyasal iktidarın hesap vermesi gerekiyor."

Kaynak: AA