Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı

29.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:56

Türkiye'de yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün satışına yeni düzenleme getirildi. Euronews.com'da Görüntüle