Siyanürsüz altın çıkaracaklar

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören Mahallesinde tespit edilen altın rezervine işletme ruhsatı verilmesinin ardından ruhsat sahibi Kenan Kılıç köye giderek şantiye kurulacak yeri belirlediler.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören Mahallesinde tespit edilen altın rezervine işletme ruhsatı verilmesinin ardından ruhsat sahibi Kenan Kılıç köye giderek şantiye kurulacak yeri belirlediler.

Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrası ruhsatlarını alabilen Kenan Kılıç, Boğazgören köyünde şantiye kurabilmek için fizibilite çalışmalarına başladı.

Kenan Kılıç, "Bugün şantiye çalışmalarımız olacak nasip olursa Nisan ayında madeni çıkarmaya başlayacağız. Kesinlikle madeni çıkartırken siyanur kullanmayacağız, bunu halkımızın bilmesini istiyorum" dedi.

Maden sahasının sorumlusu eğitimci ve Maden Mühendisi Cavit Güzel, "Çeşitli sorumluluklar ve hukuksal boyutuyla Kenan Kılıç'a ait bu sahada 10 yıllık bir çalışma ile birlikte bu sahayı halkımıza işletmeye açmak için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Bu güne kadar geldik şuana kadar yapılmış çalışmalar hukuksal boyutta yapıldı bugüne geldik. 2017 yılında işletme ruhsatı alındı, 2018 yılında ÇED raporu alındı ve geçen haftada işletmenin kurulması için gerekli bütün izinler ve kamu kurumlarımızdan alındı, yetkili Bakanlığa gönderildi. Kurumsal olarak istenilen bütün belgelerimiz mevcut bütün belgelerimiz esas ve usullere göre alınmıştır işletmemizi en kısa sürede açacağız" dedi.

Bölgeye ilk etapta 75 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağı ve çalışan sayısının binleri bulacağını ifade edildi.

8 milyon metreküplük bir alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak saptandı. Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek.

Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde ise binlerce vatandaş istihdam edilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı