Siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
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Siyanürlü mektubun gizemi çözüldü

Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.

19.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:00
Siyanürlü mektubun gizemi çözüldü

'ta şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.


Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış'ı (56) yakaladı. Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış'ın mektuba 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye de not düştüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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