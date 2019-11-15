Siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu
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Siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "intihar vakaları ve etkileri"ni araştırmak üzere araştırma komisyonu kuruldu.

15.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:16
Siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 'intihar vakaları ve etkilerini' incelemek üzere araştırma komisyonu kuruldu. Bakanlık basına kullanılan dil, ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birkaç haftadır gündemde olan intihar vakaları nedeniyle derin üzüntü duyulduğu" ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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