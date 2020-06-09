Siyam ikizlerine hayat veren operasyon (2) ARŞİV; Siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in İngiltere'ye gitmeden önce evlerinde vakit geçirmeleri Anne ve babasının Derman ve Yiğit ile ilgilenmeleri Anne Fatma Evrensel ile röportaj Baba Ömer Evrensel ile röportaj Evrensel çiftinin İngiltere'ye gitmeden önce yaptıkları hazırlıklar Derman ve...

ARŞİV; Siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in İngiltere'ye gitmeden önce evlerinde vakit geçirmeleri Anne ve babasının Derman ve Yiğit ile ilgilenmeleri Anne Fatma Evrensel ile röportaj Baba Ömer Evrensel ile röportaj Evrensel çiftinin İngiltere'ye gitmeden önce yaptıkları hazırlıklar Derman ve Yiğit'in ambulansla havaalanına götürülmesi Derman ve Yiğit'in uçağa taşınması Anne Evrensel'in uçakta ikizler ile ilgilenmesi Uçağın hareket etmesi Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Anne Fatma Evrensel de çocuklarının yanında gitmişti. Kaynak: AA