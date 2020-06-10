Siyam ikizleri yurda döndü
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Siyam ikizleri yurda döndü

Siyam ikizleri yurda döndü İngiltere'de ayrılan yapışık ikizler ambulans uçakla Ankara'ya getirildi Siyam ikizlerinin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de gerçekleştiren ameliyatın ardından...

10.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:51

Siyam ikizleri yurda döndü

İngiltere'de ayrılan yapışık ikizler ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Siyam ikizlerinin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de gerçekleştiren ameliyatın ardından birbiriden ayrılan yapışık ikizler, Ankara'ya getirildi. İkizlerin tedavileri Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesinde devam edecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin 22 Haziran 2018 tarihinde başlarından yapışık siyam ikizleri sezaryenle dünyaya geldi. Derman ve Yiğit isimleri verilen siyam ikizlerinin beyinlerinin ana toplar damarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi. Araştırmaların ardından minik ikizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi. Burada aralarında Türk doktorların da bulunduğu 42 kişilik ekiple yapılan ameliyatlar sonrası birbirinden ayrılan ikizler, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Ambulansla Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edilen ikizlerin burada tedavileri devam edecek.

Çocuklarının sağlıklı olduğu ve başarıyla birbirinden ayrıldıkları için mutlu olduğunu ifade eden Baba Ömer Evrensel, "Bebeklerimizin hiçbir problemi yok yemelerinde içmelerinde sıkıntı yok her şey normal. Devletimizden Allah razı olsun, devletimize Allah zeval vermesin. Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak, adeta yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Bundan sonrasındaki süreçte her şey daha güzel olacak Çocuklarımızla birlikte ülkemizde olmaktan mutluyuz" dedi. Anne Fatma Evrensel ise bu duygunun tarifi olmadığını ve değişik duygular içinde olduğunu söyledi.

Siyam ikizleri yurda döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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