Siyam ikizleri yarın Türkiye'ye dönüyor Siyam ikizleri yarın Türkiye'ye dönüyor Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen Derman ve Yiğit isimli siyam ikizleri, Londra'da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla birbirlerinden ayrılmalarının ardından yarın ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüyor.

Siyam ikizleri yarın Türkiye'ye dönüyor

ANKARA - Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen Derman ve Yiğit isimli siyam ikizleri, Londra'da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla birbirlerinden ayrılmalarının ardından yarın ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen Derman ve Yiğit isimli siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon ile ayrıldı. Derman ve Yiğit isimli siyam ikizlerinin, yarın sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Ankara Esenboğa Havalimanına inmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA