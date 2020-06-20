Siyam ikizleri Kahramanmaraş Valisini ziyaret etti
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Siyam ikizleri Kahramanmaraş Valisini ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Siyam ikizleri Kahramanmaraş Valisini ziyaret etti
20.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:36

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Perşembe günü görevine başlayan Vali Ömer Faruk Coşkun'a ziyarette bulunan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde aldıkları eğitim hakkında bilgi verip gelecekteki hedeflerini paylaştı.Vali Ömer Faruk Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip siyam ikizleri Ayşe ve Sema'ya eğitimleri konusunda gerekli desteğin sağlanmaya devam edileceğini ifade etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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