Siyam ikizleri, başarılı ameliyatın ardından Türkiye'ye dönecek
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Siyam ikizleri, başarılı ameliyatın ardından Türkiye'ye dönecek

ANTALYA'da sezaryen ile dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Londra'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birbirlerinden ayrıldı.

Siyam ikizleri, başarılı ameliyatın ardından Türkiye'ye dönecek
09.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:13

ANTALYA'da sezaryen ile dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Londra'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. Derman ve Yiğit, yarın aileleriyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Türkiye'ye dönecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de başlarından bitişik şekilde sezaryen ile dünyaya gelen Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin çocukları Derman ve Yiğit isimli siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığı'nın girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon ile birbirlerinden ayrıldı. Yaşadığı süreci anlatan anne Fatma Evrensel, "İlk zamanlar çok zor oluyordu. Sürekli eşimden destek istiyordum. Biri uyuyunca diğer uyumuyordu. Derman sakin duruyor ama Yiğit sürekli hareketli. İlk hastaneye gittiğimiz de Sayın Emine Erdoğan hanım, bizi ziyarete geldi. Bizimle ilgilendi 'Artık bizim çocuklarımız' dedi. Şükür onların sayesinde buralara kadar geldik. Dışarı çıkaramıyorum onları. Çünkü çok dikkat çekiyor. Allah'ın izniyle ameliyattan sonra bunları rahat rahat yapacağız" dedi.

Baba Ömer Evrensel ise "Birisi çok hareketli ancak diğeri daha ağır hareket ediyor. İnşallah ayrıldıktan sonra sağlıklı olacaklar ve istedikleri her şeyi yapabilecekler. Oradaki doktorlarla Sağlık Bakanlığı diyalog kurdu. O doktorlarda bizi ziyaret etti. Bize sağlıklı bir ameliyat geçireceklerini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi ile sağlık ekipleri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.Derman ve Yiğit, ailesiyle birlikte yarın sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelecek.

Görüntü dökümü: - Derman ve Yiğit'ten görüntü- Baba Ömer Evrensel konuşması - anne Fatma Evrensel konuşması Ambulasn uçaktan görüntü

Genel detay

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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