Siyam ikizleri: Allah bu bedeni bize bahşetmiş

03.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:00

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı. Programda konuşan İkizlerden Ayşe Tanrıkulu, "İnsanlar fiziğimize bakıyorlar. Keşke kalbimize bakılsa o olgunluğu, o merhameti görecekler. İkiz olmak, engelli olmak ayıp değil. Allah, bu bedeni bize bahşetmiş" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen programa Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan da katıldı. Özkan ve Mahçiçek, salona girdikten sonra programa katılan engellilerle tek tek ilgilenip sohbet etti.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi aslında insanın, toplumun önündeki en büyük engel insani olan hasletlerden uzaklaşmış olmamızdır. İnsanın aklıyla hareket etmesi, vicdanıyla hareket etmesi, insanın fıtratında var olan sevgiyi, muhabbeti, esas aldığımız zaman aslında ortada hiçbir engel kalmamaktadır" dedi.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, sık sık engellilerle bir araya gelme gayreti içinde olduklarını söyledi. Projeler hazırlarken her zaman engellileri dikkate aldıklarını ve onlar için özel merkezler de yaptıklarını kaydeden Mahçiçek, "Sizler için yaptığımız engelliler bakım evimiz yakın bir zamanda hizmete alınacak inşallah. Down sendromlu çocuklar için yaptığımız rehabilitasyon merkezimiz de yakın bir zamanda hizmete alınacak ve inşallah yeni bir projeyle otizmli çocuklarımız için de bir rehabilitasyon merkezi yapacağız" diye konuştu.AYŞE TANRIKULU: BİZ HEP SAVAŞMAYI TERCİH ETTİKAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans programı öğrencisi olan ancak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Senatosu'nun kararıyla özel öğrenci statüsünde KSÜ İlahiyat Fakültesi'nde eğitimlerine devam siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da bir konuşma yaptı. Ayşe Tanrıkulu, siyam ikizleri olarak Türkiye'de tek olduklarını, dünyada ise çok az olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz hep savaşmayı tercih ettik. Allah yolunda gitmeyi tercih ettik. Gerçekten bu hayat yalan ve fani bir dünya. Mesela ağladığımızda veya üzüldüğümüzde mutlu olabilmek için neler yapabileceğimizi düşünüyoruz o an. Yani ağlamak yerine bu fani dünyada ne yaparsak mutlu oluruz. Kimsenin sözüne, sizi kıracak sözlerine sakın üzülmeyin. Kalbiniz sizin için değerlidir ve Allah katında özelsiniz."'İNSANLAR FİZİĞİMİZE BAKIYOR, KEŞKE KALBİMİZE BAKILSA'Programı izlemeye gelen engellilerden mücadele etmelerini isteyen Ayşe Tanrıkulu, "İnsanlara değer verdikçe fiziğimize bakıyorlar aslında. Keşke kalbimize bakılsa o olgunluğu, o merhameti görecekler. İkiz olmak, engelli olmak ayıp değil. Allah, bu bedeni bize bahşetmiş. Güzelliği fark etmek güzel. Hiçbiriniz engelli değilsiniz, sadece özel ve değerlisiniz. Siz bu dünyaya örnek olarak geldiniz" dedi.'İKİZSİNİZ, ENGELLİSİNİZ EVİNİZDE OTURUN' DEDİLERİlahiyat fakültesinde okumayı çok istediklerini ancak sınavdan düşük puan aldıklarını belirten Ayşe Tanrıkulu, sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnsanlar, 'Okuyamazsınız, yapamazsınız. İkizsiniz, başaramazsınız. Evinizde oturun engellisiniz' gibi şeyler söyledi ama biz başarmayı, savaşmayı tercih ettik. Biz bu eğitimi çok istemiştik, Allah yolunda gitmeyi ilim dağıtmayı, ilim öğrenmeyi çok istemiştik. Biraz zor oldu, kolay olmadı, hep bir şeylerin amacındaydık. Amaç gerçekten önemli bir şey. Üniversite sınavına girdik, umudum kalmamıştı, 'Artık yapamayız', 'Bizden bir şey olmaz' sanmıştık. Biraz düşük puan almıştık. Çok dua etmiştik, 'Allah'ım yardım eyle' diye dua ettik ve sonra Allah imdadımıza yetişen oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, Vali Bey çok yardım ettiler, çok destek çıktılar. Ülkemiz iyi, merhametli, yardımsever. İyi ki bu ülke var ve ben de bu ülkedeyim."

İkiz kardeş Sema Tanrıkulu ise birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA