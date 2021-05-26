Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı
George Floyd'u anma etkinliğinden görüntüler Etkinliğe katılanların görüntüleri NEW ABD'de siyahi hakları konusunda sembolleşen George Floyd, ölümünün birinci yılında Minneapolis'te vurulduğu sokak başta olmak üzere, ABD'nin bazı merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anıldı.
George Floyd'u anma etkinliğinden görüntüler
Etkinliğe katılanların görüntüleri NEW ABD'de siyahi hakları konusunda sembolleşen George Floyd, ölümünün birinci yılında Minneapolis'te vurulduğu sokak başta olmak üzere, ABD'nin bazı merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anıldı. New York'ta George Floyd'u anmak için Cadman Plaza önünde program düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol