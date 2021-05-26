Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı
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Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

George Floyd'u anma etkinliğinden görüntüler Etkinliğe katılanların görüntüleri NEW ABD'de siyahi hakları konusunda sembolleşen George Floyd, ölümünün birinci yılında Minneapolis'te vurulduğu sokak başta olmak üzere, ABD'nin bazı merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anıldı.

George Floyd'u anma etkinliğinden görüntüler

Etkinliğe katılanların görüntüleri NEW ABD'de siyahi hakları konusunda sembolleşen George Floyd, ölümünün birinci yılında Minneapolis'te vurulduğu sokak başta olmak üzere, ABD'nin bazı merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anıldı. New York'ta George Floyd'u anmak için Cadman Plaza önünde program düzenlendi.

Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı
Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı
Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı
Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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