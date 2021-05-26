Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı

George Floyd'u anma etkinliğinden görüntüler Etkinliğe katılanların görüntüleri NEW ABD'de siyahi hakları konusunda sembolleşen George Floyd, ölümünün birinci yılında Minneapolis'te vurulduğu sokak başta olmak üzere, ABD'nin bazı merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anıldı.