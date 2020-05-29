Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi (2)
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Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi (2)

ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline gelen siyahi Amerikalının ölümüne ilişkin gündem sıcaklığını koruyor.

29.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:34

ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline gelen siyahi Amerikalının ölümüne ilişkin gündem sıcaklığını koruyor. Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'in 3. bölgesinde salı günü başlayan gösterilerde, polis ile çoğunluğu siyahi göstericiler arasındaki çatışmalar 3. günün gecesinde de devam etti.

Amerikan medyasına yansıyan güncel haberlerde, Floyd'un hayatını kaybettiği 3. bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı.

Polisin daha önce kurduğu barikatı aşan yüzlerce göstericinin binaya girdiği, polise ait materyalleri kendi aralarında dağıttığı ve daha sonra binayı ateşe verdiği anlar bazı sosyal medya hesapları tarafından canlı olarak yayımlandı.

Bu sırada etrafta pozisyon alan polislerin, binlerce göstericinin bulunduğu kalabalığa yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü.

Öte yandan Minnesota Valisi Tim Walz'un talimatıyla bölgeye gönderilen Ulusal Muhafız Birliklerinin de kısa sürede bölgeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Gece boyunca devam etmesi beklenen olayların gidişatının, Ulusal Muhafızların bölgeye ulaşmasıyla değişebileceği yorumları Amerikan medyasında yer buldu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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