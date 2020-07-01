Siyah zeytindeki hileye dikkat
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Siyah zeytindeki hileye dikkat

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, siyah zeytinde yapılan hilelere dikkat çekerek, "Zeytinin olgunlaşma süresi 4-6 ay arası değişebilir, bu süreyi biraz daha kısaltabilmek için boyalar kullanılıyor" dedi.

Siyah zeytindeki hileye dikkat
01.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:56

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, siyah zeytinde yapılan hilelere dikkat çekerek, "Zeytinin olgunlaşma süresi 4-6 ay arası değişebilir, bu süreyi biraz daha kısaltabilmek için boyalar kullanılıyor" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinde yapılan hileler hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle siyah renkte tezgahlarda yer alan türünün hileye açık olduğunu ifade eden Toprak, çekirdeğin çok aşırı siyah olmaması gerektiğini belirterek, "Zeytin, dalından koparıldığı gibi yenemeyen tek çekirdekli meyve olarak geçer. Çünkü içerisinde acılık içeren bir madde bulunur. Bunun uzaklaştırılması için de kostik dediğimiz bir hava verilerek koyulaşması sağlanır ve bu acılık yok edilir. Daha sonra da zeytine renklendirici maddeler katılabilir. Bunlar zeytin tebliğinde bulunan renklendirme amaçlı kullanılan maddelerdir. Yasaldır. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalardan biri; zeytin açıldığı zaman elle morumsu, pembemsi bir renk bulaşmaması gerekmektedir. Çekirdeği, kahverenginden mora dönük bir renkte olmalıdır. Her çekirdeği siyah olan zeytin boyalı zeytin değildir ama çok aşırı siyah olmaması gerekmektedir. Yendiğinde de ekşi bir tat bırakmaması gerekmektedir" dedi.

Toprak, "Zeytinin olgunlaşma süresi 4-6 ay arası değişebilir bu süreyi biraz daha kısaltabilmek için boyalar kullanılıyor" ifadelerini kullandı.EN ÇOK HİLE SİYAH ZEYTİNDEDoğal ve organik ürün satışı yapan Bilge Altınmakas Özgenoğlu da en çok hilenin siyah zeytinde yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Siyah zeytinde tüketicilerin yapması gereken en doğru tahlil; tadım yapmaları ve çekirdek rengine bakmaları gerekmektedir. Çekirdeğin rengi çok siyaha kaçmamalı daha doğal renginde olmalıdır. Mora çalan, kahverengi tonlarında olması gerekmektedir. Bu renklendiricinin çok olmadığı, kostik maddenin çok olmadığını anlamına gelir. Siyah zeytinin daha parlak olması için fazla miktarda boya maddesi konuluyor, kostik havuzlarda çok fazla bekletiliyor. Bu da sağlık açısından çok fazla zararlı."


Kaynak: DHA

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