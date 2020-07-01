Siyah maskeler koronavirüsten koruyor mu? Siyah maske sağlığa zararlı m? Siyah maskeler hangi sağlık sorunlarına neden oluyor?
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Siyah maskeler koronavirüsten koruyor mu? Siyah maske sağlığa zararlı m? Siyah maskeler hangi sağlık sorunlarına neden oluyor?

Koronavirüs sürecinde kullanımı hızla artan siyah maskeler hakkında vatandaşlar siyah maskeler koronavirüsten koruyor mu? Siyah maske sağlığa zararlı m? Siyah maskeler hangi sağlık sorunlarına neden oluyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Siyah maskeler koronavirüsten koruyor mu? Siyah maske sağlığa zararlı m? Siyah maskeler hangi sağlık sorunlarına neden oluyor?
01.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:53

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasakları uygulanırken yoğun şekilde siyah maske kullanımı dikkat çekiyor. Peki, siyah maske sağlığa zararlı m? Siyah maskeler hangi sağlık sorunlarına neden oluyor? Siyah maskeler koronavirüsten koruyor mu? Siyah

SİYAH MASKELER KORONAVİRÜSTEN KORUYOR MU?

Dermatoloji Uzmanı Doktor Hamza Aktaş, pandemi sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu, yaz mevsiminde maske kullanımının zorlaştığına dikkat çekti. Siyah renkli maskelerin kullanılmasının sıcak havalarda kullanımının zorluğundan söz eden Aktaş, bu maskeleri kullananlara uyarılarda bulundu. Aktaş, "Siyah renkli kumaşlar güneş ışığını çok fazla emerler ve gereğinden fazla ısıyı kendi bünyelerinde toplarlar bu da maske altındaki derinin daha fazla ısınmasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Maskenin üretildiği kumaşta burada çok önemli tabi üretilen kumaş çok sağlıklı bir kumaş değilse tabi o artan ısı terlemeyle beraber o kumaşın cilde temasıyla birlikte birçok reaksiyon ortaya çıkabilir. Kontakt dermatit egzama dediğimiz reaksiyonlar ortaya çıkabilir ya da önceden var olan bir egzama alevlenebilir ya da tetikleyebilir" dedi.

SİYAH MASKELER HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR?

Aktaş, siyah maskelerin sivilceye de neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu konuda biraz daha bu bölgede maske kullanım konusunda daha dikkatli olmak gerekiyor. Siyah renkli maskeler yerine bildiğimiz klasik maskeleri kullanmak çok daha mantıklıdır. En azından cerrahi maskelerin ne olduğunu biliyoruz ne kadar koruyucu olduğunu biliyoruz. Onlar bile çok uzun süre kaldığında yine terletip alerjik reaksiyonlar ya da egzama tetiklemesine yol açabilir. Ama en azından içeriğini tam olarak bilmediğimiz siyah renkli kumaşlardan üretilen maskeler kadar değildir yaratacağı negatif etki. Halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Maske mutlaka takılmalıdır, sosyal mesafe korunmalı ama doğru maske takılmalıdır. Mümkünse bir defa kullanılmalıdır. Çok uzun süre kullanıldığında aynı maske tekraren kullanıldığında deride tahrişlere yol açabiliyor. Sürekli kapalı ve oksijensiz kalma ısının da etkisiyle bakteriler çok daha hızla üreyebilirler. Hassas ciltte enfeksiyonlara yol açmış olabilir."

SİYAH MASKELER KORONAVİRÜSTEN KORUYOR MU?

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de, siyah maskelenin koruyuculuğunun olmadığını söyledi. Çelen, "Cerrahi maskeler aslında çok da şık duran maskeler değil. Ama koruyuculuğu yüzde 95-96 olan maskeler. Anında sektör bu anlamda renkli genelde siyah olan ve tekrar kullanabilecek yıkanarak kullanılabilecek bez maskeler oluşturdu. Bu bez maskeler şık görünümlü aksesuar haline geldi. Fakat koruyucu değildir. Hiçbir koruyuculuğu yok. Hatta yüzde 10'nun altında koruculuk diyerek çok iyimser bir tablo çiziyorum. Bu yüzden siyah ya da renkli maskelerin kullanımı bizim doğru maske konseptine uymuyor. Öncelikle doğru maske kullanımı lazım. Doğru maske cerrahi maske olarak adlandırdığımız ve üst tarafında tel olan burnun kıvrımlarına uygun hale gelen maske kullanımıdır. Buradaki kullanım yüzde 96 üzerinde koruyuculuk sağlayacaktır. Lütfen şu özellikle siyah olan sürekli yıkanarak tekrar yıkabilir hale gelen maske kullanımında da kaçınalım. Bu anlamda sağlık yöneticileri de siyah maskelerin ya da bez maskelerin çok etkin olmadığı konusunda hemfikirdir" diye konuştu.

Siyah maske kullanan kent sakinlerinden Mehmetcan Demirkan, uzmanların uyarısına dikkate alarak artık cerrahi maskeyi tercih edeceğini söyledi.

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