Siyah Maske Kullanımı Hangi Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor?
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Siyah Maske Kullanımı Hangi Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor?

Siyah maske kullanımı hangi sağlık sorunlarına neden oluyor? Dermatoloji uzmanı Hamza Aktaş ve Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof.

Siyah Maske Kullanımı Hangi Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor?
02.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:44

Siyah maske kullanımı hangi sağlık sorunlarına neden oluyor? Dermatoloji uzmanı Hamza Aktaş ve Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, konu ile ilgili ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Siyah maske kullanılmalı mı? Siyah maskelerin hangi sağlık sorunlara neden olduğu ile ilgili detaylar haberimizde.

Siyah Maske Kullanımı Tehlikeli mi?

Prof. Dr. Çelen, "Cerrahi maskeler aslında çok da şık duran maskeler değil ama koruyuculuğu yüzde 95-96 olan maskeler. Anında sektör bu anlamda renkli genelde siyah olan ve tekrar kullanabilecek yıkanarak kullanılabilecek bez maskeler oluşturdu. Bu bez maskeler şık görünümlü aksesuar haline geldi. Fakat koruyucu değildir. Hiçbir koruyuculuğu yok. Hatta yüzde 10'nun altında koruculuk diyerek çok iyimser bir tablo çiziyorum" dedi.

Prof. Dr. Çelen, "Öncelikle doğru maske kullanımı lazım. Doğru maske cerrahi maske olarak adlandırdığımız ve üst tarafında tel olan burnun kıvrımlarına uygun hale gelen maske kullanımıdır. Buradaki kullanım yüzde 96 üzerinde koruyuculuk sağlayacaktır. Lütfen şu özellikle siyah olan sürekli yıkanarak tekrar yıkabilir hale gelen maske kullanımında da kaçınalım. Bu anlamda sağlık yöneticileri de siyah maskelerin ya da bez maskelerin çok etkin olmadığı konusunda hemfikirdir" ifadelerini kullandı.

Dermatoloji uzmanı Aktaş, "Siyah renkli kumaşlar güneş ışığını çok fazla emerler ve gereğinden fazla ısıyı kendi bünyelerinde toplarlar bu da maske altındaki derinin daha fazla ısınmasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Maskenin üretildiği kumaşta burada çok önemli tabi üretilen kumaş çok sağlıklı bir kumaş değilse tabi o artan ısı terlemeyle beraber o kumaşın cilde temasıyla birlikte birçok reaksiyon ortaya çıkabilir. Kontakt dermatit egzama dediğimiz reaksiyonlar ortaya çıkabilir ya da önceden var olan bir egzama alevlenebilir ya da tetikleyebilir" dedi.

Aktaş, "Siyah renkli maskeler yerine bildiğimiz klasik maskeleri kullanmak çok daha mantıklıdır. En azından cerrahi maskelerin ne olduğunu biliyoruz ne kadar koruyucu olduğunu biliyoruz. Onlar bile çok uzun süre kaldığında yine terletip alerjik reaksiyonlar ya da egzama tetiklemesine yol açabilir. Ama en azından içeriğini tam olarak bilmediğimiz siyah renkli kumaşlardan üretilen maskeler kadar değildir yaratacağı negatif etki" ifadelerini kullandı.

Aktaş, "Halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Maske mutlaka takılmalıdır, sosyal mesafe korunmalı ama doğru maske takılmalıdır. Mümkünse bir defa kullanılmalıdır. Çok uzun süre kullanıldığında aynı maske tekraren kullanıldığında deride tahrişlere yol açabiliyor. Sürekli kapalı ve oksijensiz kalma ısının da etkisiyle bakteriler çok daha hızla üreyebilirler. Hassas ciltte enfeksiyonlara yol açmış olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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