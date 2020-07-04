Siyah maske çenesinin altında, denize girdi
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Siyah maske çenesinin altında, denize girdi

ANTALYA'da hava sıcaklığını ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar denize koştu.

Siyah maske çenesinin altında, denize girdi
04.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:23

ANTALYA'da hava sıcaklığını ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar denize koştu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe kuralı uygulanmazken, bir kadının çenesi altında siyah maskeyle denize girmesi dikkat çekti.

Turizm kenti Antalya'da sıcak havadan bunalanlar hafta sonunu da fırsat bilerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün kentteki hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 60'ları gördüğü kentte Konyaaltı Sahili'nde kalabalığın yoğun olduğu dikkat çekti. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı sahilde bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Denizin ve kumsalın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Denize maskeyle girenler de oldu. Denize giren bir kadının, uzmanlar tarafından kullanılmaması için sık sık uyarıda bulunduğu siyah maskeyi çenesinin altına taktığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve vatandaşların sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA

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