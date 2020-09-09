Siyah incirde rekolte yüksek
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Siyah incirde rekolte yüksek

Siyah incirde rekolte yüksek Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üretilen ve yurtdışına ihraç edilen siyah incirin hasadı devam ediyor.

09.09.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:02

Siyah incirde rekolte yüksek

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üretilen ve yurtdışına ihraç edilen siyah incirin hasadı devam ediyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fadıllı Mahallesi'ndeki incir hasadına katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'daki incir üretiminin en önemli merkezlerinden olan Nilüfer'in Fadıllı Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Yörenin son yıllarda en önemli ihraç ürünü olan siyah inciri yetiştiren üreticilerle birlikte hasat çalışmalarına katılan Erdem, bu yıl Nilüfer'de toplam 2400 dekar alanda 1500 ton incir rekoltesinin beklendiğini söyledi. Uluslararası pazarlarda "Bursa siyahı" adı ile alıcı bulan siyah incirin geçen yıl "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" aldığını hatırlatan Erdem, "Nilüfer'de 2 bin 400 dekar alanda süren incir üretiminin 500 dönümüne yakını Fadıllı'da gerçekleşiyor. Bu ürünümüzün çoğunluğu özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Bu yıl rekolte iyi. Üretici, incir azaldıkça fiyatların da yükselmesini bekliyor. Hasat sırasında üreticimizin yanında olmak, ihtiyaçlarını sormak ve onlara destek vermek istedik" dedi.

Büyük kısmı ihracata yönelik olsa da Bursalıların siyah incire ulaşma konusunda şanslı olduğunu söyleyen Erdem, "Bu yıl iç pazarda da rağbet ilgi gören bu ürün, ihtiva ettiği vitamin ve minareler sebebiyle sağlık açısından çok faydalı. Vatandaşlarımız bu yılı bir fırsat görerek Bursa siyahını mutlaka taze taze tüketsinler. Hem yöre insanımız emeğinin karşılığını alsın hem de vatandaşlarımız topraklarımızda üretilen bu sağlıklı ürünü güvenle tüketsin" dedi.

Erdem ayrıca gelecek yıl S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vasıtası ile Nilüfer'in çeşitli noktalarına kurulacak satış ofisleri vasıtasıyla Nilüferlileri sağlıklı ve doğal gıdalarla aracısız olarak buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Siyah incirde rekolte yüksek

Kaynak: İHA

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