Siyah incirde büyükşehir devreye girdi, üreticinin yüzü güldü

28.08.2019 13:22

Bursa'da Kraliçe İnciri olarak bilinen Siyah İncir ihracatı aracı firmaların fiyat kırmak için alımı dondurmasıyla durmuştu. Üreticiler eylem yaparak seslerini duyurdu. Devreye giren Büyükşehir Belediyesi Tarım Aş. aracı firmaların üzerinde rakamla alım yaparak üreticiye destek oldu. Tarım Aş. aracılığıyla alınan siyah incir üreticinin yüzünü güldürürken, Avrupa Pazarı'na da ürün akışı yeniden başlamış oldu. 3 liraya kadar düşen siyah incir kilogram fiyatının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.



Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yapılan yatırımlarla, üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla sürdürülen çalışmaları kapsamında Bursa'nın nadir değerlerinden 'Siyah İncir' ihracatını da gerçekleştiriyor. Çiftçilerin yaşadığı her durumu, bizzat sahada takip eden Tarım AŞ, Bursa'nın incisi Siyah İncir alımı yaparak, dünya pazarlarına ihracatını gerçekleştiriyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ahududu ve yaban mersini projelerinin ardından kentin nadide ürünlerinden Siyah İncir için de çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Tarımda bir dünya markası olan Bursa'nın el birliğiyle geleceğe taşınması hedefiyle çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Amacımız, üreticimize destek olmak, fiyatların dengelenmesine ve ürünlerin değerinde satılmasına katkıda bulunabilmektir. Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. olarak, her gün tüm köylerimizi ve piyasayı takip ediyor, alımlar yapıyor ve çiftçimizin yanında duruyoruz. Takdir edersiniz ki tüm şehirdeki ürünleri bir kuruluşun alıp satması pek mümkün olmasa da biz tüm gücümüzle sahada yer alıyor ve her üründe müşterilerimiz ve pazar ağımız çerçevesinde alımlar gerçekleştiriyor, ihraç ediyoruz. Böylece fiyatların dengelenmesinde önemli bir rol üstleniyoruz" diye konuştu.



Spekülasyonlar fiyatları düşürüyor



Başkan Aktaş, zaman zaman kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan siyah incirin üreticinin elinde kaldığı türü haberler ile üreticiler ve farklı şirketlerin spekülatif aktivitelerinin, tüm dünya çapında takip edildiğini belirterek, ancak ürünün fiyatının daha da düşmesine neden olduğuna dikkati çekti.



Başkan Aktaş, 2017'den bu yana sahada olan Tarım AŞ'nin ürün fiyatı düştüğünde özellikle piyasa ücretinin üzerinde rakamlara ürünü alarak, piyasayı da hareketlendiren adımlar attığını ve böylece üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) ve Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılında, Bursa'dan gerçekleşen siyah incir ihracat rakamının 16 bin 734 ton olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, yine Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre 18 bin ton civarında da iç piyasaya ürün satışı yapıldığını belirtti. Başkan Aktaş, ayrıca Bursa'da üretilmesine rağmen İzmir, Aydın, Mersin gibi farklı şehirlerden yurtdışına incir ihracatının yapıldığını da sözlerine ekledi.



Bursa'nın ürünleri tanıtılıyor



Çalışmalarıyla Bursa'yı ve Bursa'nın ürünlerini tanıtıp şehirdeki herkesin ürününün satışını sağlamak istediklerini anlatan Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül de "Biz aslında sezonun başından beri sahadayız. Durumu takip ediyoruz. Her gün de daha fazla alım yapmaya devam ediyoruz" dedi.



Bingül, ürünlerin fiyat çeşitliliğinde, üretim yerindeki hava şartlarından ihracat yapılan ülkelerin raf durumuna kadar pek çok farklı konunun etkili olduğunu ifade ederek, yağmurların ardından gelen aşırı sıcakların da günlük toplanan ürün miktarını arttırmak suretiyle fiyatların düşmesinde etkili olduğunu kaydetti. İncir üreticileri de Tarım A.Ş.'nin çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek, Başkan Aktaş'a teşekkür etti.



Tarım A.Ş. tarafından, incirin yanı sıra armut (Deveci ve Santamaria), şeftali, ayva, kiraz, yaban mersini, ahududu ve biber gibi Bursa'da yetişen tüm ürünler, ulusal ve uluslararası fuarlarda sergilenip satılıyor. Vatandaşlar, www.tarimas.com.tr ve www.blackbursa.com web adresleri ve 0850 450 99 16 no'lu telefon ile daha detaylı bilgilere ulaşabilirler.



Tarım A.Ş.'nin şu anda Fadıllı, Ahmetköy, Çataltepe, Avdancık, Gündoğdu ve Çağlayan Köyleri'nde alım yaptığı, bir köyde daha hazırlıkların sürdüğü ve gelen talebe göre alım yapılacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA