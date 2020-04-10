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Kırıkhan, Hatay, Ekonomi

Siyah havuçta hasat heyecanı

Havuç üretiminin önemli merkezi konumundaki Hatay'da, tamamı sipariş üzerine ekilen siyah havuçta hasat başladı.

10.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:18
Siyah havuçta hasat heyecanı

Havuç üretiminin önemli merkezi konumundaki Hatay'da, tamamı sipariş üzerine ekilen siyah havuçta hasat başladı.

Türkiye'de önemli havuç üretim merkezlerinden Hatay'da, firmaların talebi üzerine ekilen siyah havuçta üreticiler hasat heyecanı yaşıyor.

Havuç üretim merkezi konumunda yer alan Kırıkhan ilçesinde sarı havucun yanı sıra gıda renklendiricisi, turşu ve meyve suyu yapımında kullanılan siyah havucun da üretimi yapılıyor.

Tamamı gelen talep üzerine ekilen üründe ekim alanının 2 yılda yaklaşık 2 kat arttığı bildirildi.

Siyah havuç üreticisi Süleyman Donat, yaptığı açıklamada ürünün gıda sektörünün yanında, ilaç, kozmetik, tekstil ve kimyasalın giremediği tüm sektörlerde kullanıldığını ifade etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yetişen siyah havucun tohumunun da ilçede yetiştiğini belirten Donat, "Bu sayede tohum için yurt dışına paramız çıkmıyor. Kendi iç piyasamızda kalıyor bu da zaten ciddi rakamlara denk geliyor" dedi.

2016 yılında Kırıkhan'da ilk siyah havucun ekildiği dönemde yıllık üretimin 2 bin ton arasında olduğunu hatırlatan Donat, "Bu yılki beklentimiz ise 20 bin ton civarında" dedi.

Ekim ayında ekimi yapılan siyah havucun hasadının mart ve nisan aylarında yapıldığı kaydedilerek, ürünün tamamına yakınının yurt dışına ihraç edildiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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