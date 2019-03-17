Siyah Havuç Üreticisi Dertli

KONYA'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde yetişen siyah havuç, başta ABD, Avrupa ve Uzakdoğu olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediliyor. Bölge çiftçisi yükselen maliyetler nedeniyle para kazanamamaktan dertli.

Topraktaki kireç ve potasyum dengesinin elverişli olması nedeniyle Ereğli ve Karapınar ilçelerinde 25 bin dekarlık alanda siyah havuç üretiliyor. Yıllık üretilen 120 bin ton havucun yaklaşık 90 bin tonu, gıda ve kozmetik sanayinde, doğal gıda boyası olarak kullanılmak üzere fabrikalara veriliyor. ABD, Avrupa ve Uzakdoğu olmak üzere 25 ülkeye ihraç edilen siyah havuç, ekonomiye yaklaşık 45 milyon euro katma değer sağlıyor. Siyah havucun geri kalan kısmı da iç piyasaya satılıyor ve bunun büyük bir bölümü de şalgam üretiminde kullanılıyor. İçeriğindeki antitoksin madde nedeniyle kanser hastalığına da iyi geldiği düşünülen siyah havucun tüketimi fazla ilgi görüyor. ÜRETİCİ KAZANMIYOR Mayıs ayında ekilen ve kasım ayında hasadı yapılan havucun bölge açısından önemli bir ürün olduğunu söyleyen çiftçi Ayhan Erkol, üreticinin para kazanamadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Maliyetler yükseldi. Şu an ne havuç ekilir, ne de para kazanılır. 1 dönüm tarladan 3 ila 4 ton havuç hasat ediyoruz ve maliyeti ise 2 ila 3 bin lira. Kilosunu ise fabrikalara 47 kuruşa satıyoruz. Ürettiğimiz ürün artık maliyetini bile karşılamıyor. Fabrikalar alım fiyatını yükseltmezse, önümüzdeki yıllarda havuç üretimi düşer. Çünkü ben para kazanamadığım hatta zarar ettiğim ürünü niye ekip, yetiştireyim." Siyah havuç ile hem bölgenin hem de ülkenin adının yurtdışına duyurulduğunu belirten Erkol, "Yetkililer ve fabrika sahipleri, üreticinin sesine kulak versin. Kulak verilmezse havuç üretimi de biter" dedi. - Konya

Kaynak: DHA