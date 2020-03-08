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Türkiye, Adana, Yaban, Ekonomi

Siyah flamingo yeniden Türkiye'de

Türkiye, dünyada çok az görülen siyah flamingoya bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapıyor.

08.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:46
Siyah flamingo yeniden Türkiye'de

Türkiye, dünyada çok az görülen siyah flamingoya bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bahar aylarıyla birlikte milyonlarca göçmen kuşun geldiği Türkiye, bu yıl siyah flamingoyu da ağırlıyor.

Türkiye'de ilk kez 2017'de Adana'nın Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülenen siyah flamingo, 2013 yılında İsrail'de, 2015 ve 2016'da ise Kıbrıs'ın güney sahillerinde tespit edilmişti.

Bu yıl yine Adana'da Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları sırasında drone ile görüntülenen siyah flamingo, doğa korumacılar ve kuş gözlemcilerinin büyük ilgisini çekti.

Sığ sularda yaşıyor

Flamingo, sığ sularda yaşayan, eğri ve uzun boyunlu, beyaz-kırmızı tonlarda tüylere sahip bir su kuşu türü olarak biliniyor. Tüylerindeki kırmızı-roza renk tonları, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişiyor. Çok az karotin içeren besinler aldıklarında tüyleri daha beyaz oluyor. Vücutlarındaki genetik bozukluktan dolayı siyah ya da koyu kahverengi olabilen flamingolar, dünya üzerinde bugüne kadar çok az görüldü.

Flamingonun siyah olması da melanizm yani "siyah renklenme" olarak biliniyor. Yüksek melaninli bir hayvan, kendi türünün yaygın renginin aksine tamamen siyah da olabiliyor.

Kaynak: AA

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