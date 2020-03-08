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Türkiye, Tuzla, Adana, Yaban

Siyah flamingo tekrardan Türkiye'de

Siyah flamingo tekrardan Türkiye'de Bahar aylarıyla birlikte milyonlarca göçmen kuşa ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl dünyada dahi çok az rastlanan siyah flamingoya ikinci kez ev sahipliği yaptı.

08.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:53
Siyah flamingo tekrardan Türkiye'de

Siyah flamingo tekrardan Türkiye'de

ANKARA - Bahar aylarıyla birlikte milyonlarca göçmen kuşa ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl dünyada dahi çok az rastlanan siyah flamingoya ikinci kez ev sahipliği yaptı.

2017 yılında Adana'da Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülenen Siyah Flamingo, 2013 yılında İsrail'de, 2015 ve 2016'da ise Kıbrıs'ın güney sahillerinde görüntülenmişti. Bu yıl yine Adana'da Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları sırasında drone ile görüntülendi. Siyah flamingo, doğa korumacılar ve kuş gözlemciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Flamingo, sığ sularda yaşayan, eğri ve uzun boyunlu, beyaz kırmızı tonlarda tüylere sahip bir su kuşu türü. Tüylerindeki kırmızı-rosa renk tonları, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişiyor. Çok az karotin içeren besinler aldıklarında tüyleri daha beyaz oluyor. Vücutlarındaki genetik bozukluktan dolayı siyah ya da koyu kahverengi olan flamingolar, dünya üzerinde bugüne kadar çok az görülmüş durumda.

Flamingonun siyah olması da melanism yani "siyah renklenme" olarak biliniyor. Hayvanların aşırı ölçüde siyah pigmentlenmesi, başka bir deyişle bolca melaninle (siyah pigmentle) depolanması olayıdır. Yüksek melaninli bir hayvan, kendi türünün yaygın renginin aksine tamamen siyah renkte olabiliyor.

Siyah flamingo tekrardan Türkiye'de

Kaynak: İHA

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Siyah flamingo tekrardan Türkiye'de

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