Siyah Beyaz" Bir Aşk Hikayesi

YAVUZ GÖRÜR - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine giren Beşiktaş taraftarı Umut ile Seher Tozcu çifti, siyah beyaz renklere olan aşklarını düğün merasimlerine de yansıttı.



Çiftin mutlu gününde Ereğli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, düğün salonunu bayrak, balon ve marşlarla adeta stadyuma çevirdi.



Bir süre önce tanışan ve evlilik kararı alan "eski Fenerbahçeli" Seher Göktepe (24) ile koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Umut Tozcu'nun (31) düğün merasimleri, alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu. Aldıkları ortak karar doğrultusunda gelinlik ve damatlığın üstüne Beşiktaş forması giyen çiftin düğününde, baştan sona "siyah beyaz" aşklarını anlatan mesajlar vardı.



Fikret Orman'ın mesajı okundu



Düğünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, "Seher ve Umut Tozcu kardeşlerimin düğününe, yurt dışında olduğum için gelemedim. Çiftimize bir ömür boyu mutluluk, siyah ve beyazın hakim olduğu bir hayat dilerim." mesajı okundu.



Umut Tozcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonla ilgili fikrin eşinden geldiğini belirterek, kendisinin önceden Fenerbahçeli iken bir süre önce ise kendisinden daha koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.



Düğüne katılan Konya Ereğli Beşiktaşlılar Derneği üyesi arkadaşlarının organizasyonda kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Tozcu, "Bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Bundan sonraki hayatımıza koyu Beşiktaşlı olarak devam edeceğiz. Yeni nesillerimizi de Beşiktaşlı olarak yetiştireceğiz." diye konuştu.



"Her şeyde Beşiktaş var"



Gelin Seher Tozcu da eşinin Beşiktaş sevgisinin kendisini de etkilediğini ifade etti.



Siyah beyaz renklerin hayatlarının bir parçası olduğuna işaret eden Tozcu, şöyle devam etti:



"Evimizin her yeri Beşiktaş. Mobilyalarımız, diğer eşyalarımız, bardaklar, tabaklar, her şeyde Beşiktaş var. Bu kadar hayatımızın içindeyken düğünümüzde de olmasa olmayacaktı. Eşimin mutluluğu, benim mutluluğum. O mutlu olsun, bana yeter. Düğünümüzün daha farklı, orijinal olmasını istedik. İnternetten araştırdık, kendimizden de bir şeyler kattık. Harmanladık, ortaya böyle bir düğün çıktı. Katılan misafirlerimiz de bize destek verdi, daha güzel, daha coşkulu oldu. Mutlu olduk. Her şey için herkese teşekkür ediyoruz."



Konya Ereğli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Durmuş da genç çiftin mutluluklarına şahit olmanın kendilerini de mutlu ettiğini dile getirerek, "Umut kardeşimiz iyi bir Beşiktaşlı. Seher kardeşimiz de eski bir Fenerbahçeli olarak Umut'un sevgisiyle Beşiktaşlı oldu. Bize düşen de kardeşlerimizin mutlu günlerinde yanlarında olmaktı. Dernek olarak, çiftimize hayatlarında mutluluklar diliyor, minik Beşiktaşlı çocuklar dünyaya getirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.