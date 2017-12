Siyah Beyaz Aşk, hayatta yan yana gelmeleri mümkün olmayan birbirine zıt iki karakterin zamanla aşka dönen hikayesini konu ediniyor. İyiliğin ve kötülüğün savaşını anımsatan dizi, aşk söz konusu olduğunda imkansız diye bir şey olmayacağını ispatlıyor. Aşkın bütün kötülükleri temize çektiğine, değiştirdiğine ve iyileştirdiğine işaret ediyor. Heyecanlı sahneleriyle seyircileri ekrana kitleyen dizi, görsel bir şölen sunmayı da ihmal etmiyor. Peki Siyah Beyaz Aşk dizisi nerede çekiliyor?



Modern, güzel ve çirkin masalı









Başarılı yayınlarıyla adından söz ettiren D Productions imzalı Siyah Beyaz Aşk, insanları iyileştirmeye kendini adamış Doktor Aslı ile eline kan bulaşmış ve sevmeyi çoktan unutmuş Ferhat'ın hikayesini anlatıyor. Kısaca can alan ve can veren iki elin kavuşmasını anlatan dizinin başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay paylaşıyor. Ferhat'ın peşine düştüğü adamı yaşatmak için bir doktora ihtiyaç duymasıyla başlayan hikaye, Doktor Aslı ile yollarının kesişmesiyle devam ediyor. Aslı'nın görmemesi gereken şeyi görmesi sonucunda ölüm yerine Ferhat'la evlenmeyi seçmesi, aşk hikayesinin fitilini ateşliyor.



Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon'un hikayesini Erkan Birgören'in senaryolaştırdığı dizi, Emir Khalilzadeh tarafından yönetiliyor. Muhammet Uzuner, Ece Dizdar, Arzu Gamze Kılınç, Deniz Celiloğlu, Kadriye Kenter ve diğer usta isimlerin oyunculuğunu üstlendiği Siyah Beyaz Aşk, Güzel ve Çirkin masalının modern yorumu olarak görülüyor.



İstanbul'un muhteşem silüeti altında









Siyah Beyaz Aşk, İstanbul'un güzelliğini sahnelerinde kullanan diziler arasında başı çekiyor. Ağırlıklı olarak Avrupa yakasında çekim yapılan dizi, İstanbul'un eski semtleri ve boğazın güzelliğine sahnelerinde yer veriyor. Sarıyer ve Kireçburnu gibi tarihi dokusu bozulmamış semtlerde çekilen dizi, Polonezköy gibi doğasının güzelliğiyle ön plana çıkan semtleri de genellikle kovalama ve çatışma sahneleri için tercih ediyor. İlerleyen bölümlerde, çekimlerin İstanbul'un geneline yayılması bekleniyor. Çekimlerde İstanbul'la özdeşleşmiş detaylar ustaca kullanılıyor, şehrin sürprizler barındıran güzelliği ve benzersiz manzarası sahnelere hoş bir hava katıyor.



Göynük'ün huzur veren havası









"Siyah Beyaz Aşk dizisi nerede çekiliyor?" sorusuna tam olarak cevap verebilmemiz için Göynük'e de değinmemiz gerekiyor. Siyah Beyaz Aşk, flashbacklerle ilerleyen diziler arasında yer alıyor. Ferhat'ın çocukluğu hakkında bilgiler verilen sahneler, huzurlu doğasıyla ön plana çıkan Göynük'te çekiliyor. Bolu'ya bağlı olan ilçe, konakları ve yöreye özgü eski evleriyle dikkat çekiyor. Eski Türk evlerinin en güzel örneklerini barındıran bölge, dar sokakları ve bozulmamış dokusuyla diziye eşlik ediyor. Göynük'ün yanı sıra Çubuk Gölü civarında da çekimlerin yapıldığı dizi, izleyicilerine Göynük ve İstanbul'un en güzel yerlerini keşfetme şansı tanıyor.