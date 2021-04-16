Siyah Amerikalılar Corona Virüsü Aşısı Olmaya Çekiniyor
Dr. Anthony Fauci gibi Amerika'nın kıdemli bilimadamları toplum temsilcileriyle işbirliği içinde siyah Amerikalılar'ı aşı olmaları için ikna etmeye çalışıyor.
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Dr. Anthony Fauci gibi Amerika'nın kıdemli bilimadamları toplum temsilcileriyle işbirliği içinde siyah Amerikalılar'ı aşı olmaları için ikna etmeye çalışıyor
Kaynak: DailyMotion.com