Siyad Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk'ten Kaymakam Gürses'e Ziyaret

SİYAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ MURAT ÖZTÜRK'TEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÖZTÜRK ve SİYAD Erfelek Temsilcisi Ercan YENİ, Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler.

SİYAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ MURAT ÖZTÜRK'TEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÖZTÜRK ve SİYAD Erfelek Temsilcisi Ercan YENİ, Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette Murat ÖZTÜRK ve Ercan YENİ ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre