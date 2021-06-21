Siyad Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk'ten Kaymakam Gürses'e Ziyaret
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Siyad Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk'ten Kaymakam Gürses'e Ziyaret

Siyad Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk'ten Kaymakam Gürses'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

SİYAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ MURAT ÖZTÜRK'TEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÖZTÜRK ve SİYAD Erfelek Temsilcisi Ercan YENİ, Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler.

SİYAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ MURAT ÖZTÜRK'TEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÖZTÜRK ve SİYAD Erfelek Temsilcisi Ercan YENİ, Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette Murat ÖZTÜRK ve Ercan YENİ ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Siyad Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk'ten Kaymakam Gürses'e Ziyaret - Haberler
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