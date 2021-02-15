SİYAD Onur ve Emek Ödüllerinin sahipleri açıklandı
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SİYAD Onur ve Emek Ödüllerinin sahipleri açıklandı

15.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:05
SİYAD Onur ve Emek Ödüllerinin sahipleri açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni'nde Onur ve Emek Ödülleri'ne değer görülenleri açıkladı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni'nde Onur ve Emek Ödülleri'ne değer görülenleri açıkladı.

SİYAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Onur Ödülleri" oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan'a, "Emek Ödülü" ise Cine Majestic Sinemaları'nda makinist olarak görev yapmakta olan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu'na verilecek.

Türk sinemasının en iyileri SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek

Ayrıca 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu.

Toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan Türk sinemasının en iyileri, mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Fantastik Film Ödülü dalında Orçun Behram'ın Bina, Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı" ile "Free Fun", Can Evrenol'un "Peri: Ağzı Olmayan Kız" ve Murat Uğurlu'nun "Tapınak" filmleri yarışacak.

SİYAD Kısa Film Ödülü dalında ise Zeynep Dilan Süren'in "Büyük İstanbul Depresyonu", Öykü Orhan'ın "Paydos", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl", Yavuz Akyıldız'ın "Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye" ile Onur Güler'in "Yara" kısa filmleri değerlendirilecek.

SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü için yarışacak filmler arasında Zeynep Dadak'ın "Ah Gözel İstanbul", Alper Şen'in "Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü", Metin Akdemir'in "Hayalimdeki Sahneler", Deniz Tortum'un "Maddenin Halleri", Serdar Kökçeoğlu'nun "Mimaroğlu" ile Eytan İpeker'in "Miss Holokost Survivor" yapımları yer alıyor.

Nurbanu Asena'nın "Buluşma", Aylin Kuryel ve Raşel Meseri ortaklığının "Cemile Sezgin", Yağmur Kartal'ın "Oyuncakçı Saklı Yadigarlar", Ahmet Keçili'nin "Seval" ve Adrian Figuero'nun "Silivri'den Mektuplar" isimli eserleri, SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları arasında bulunuyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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