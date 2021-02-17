Six Invitational 2021 İleri Bir Tarihe Ertelendi

Fransa merkezli oyun şirketi olan Ubisoft'un düzenlediği Six Invitational 2021 ileri bir tarihe ertelendi.

29 Ocak'ta Fransa Hükümeti tarafından Koronavirüs kapmasındaki yeni kararlar duyuruldu.

Fransa Hükümeti'nin açıklaması şu şekilde:

Ubisoft Açıklamaları

Durum hakkında Ubisoft şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Turnuva her yıl geleneksel olarak Montreal'de düzenlemekteydi. Başlangıçta turnuva Fransa'nın Paris kentinde yapılması kararlaştırıldı. Ülkenin devam eden Koronavirüs pandemisini çevreleyen daha gevşek sınır kısıtlamalara sahip olması nedeniyle.

Fransa tarafından turnuva başlangıcına 10 gün kala kararlar değiştirildi. Bu verilen karar büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu.

Turnuvaya katılan takımların, oyuncularının çoğunluğu başka ülkelerden gelmektedir. Turnuvada bulunan 20 takımdan sadece 3 tanesi bu kısıtlamaya uygun bir şekilde katılım sağlayabiliyor.

Daha sonrasında Ubisoft tarafından açıklamalar şunlar oldu.

Ubisoft, mümkün olan en iyi çözümün bulunması için kuruluşlarla birlikte çalıştığını belirtiyor. Bu kararın listeler ve 2021 sezonu için etkisiyle ilgili ayrıntıları "yakında" bekleyebileceğinizi açıklıyor.

Aynı zamanda, "Neden turnuvayı online platform üzerinde yapılmıyor?" sorusuna da şu şekilde cevap verdiler.

Ubisoft'un 2021 yılı için düzenlediği ve düşündüğü turnuva ile etkinliklerin birçoğu ertelenme durumundadır. Ubisoft'un bu konu ve diğer etkinliklerle alakalı genel bir açıklama yapması önümüzdeki günlerde beklenmektedir.

VALORANT Yeni Silah Skinleri Tanıtıldı! (Anime Skinleri/ Celestial Skinleri)

TESL CUP #7 Şampiyonu Çamlıca Espor!

Kaynak: ESporTimes