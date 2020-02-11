Siwar'ın ölümünde baba ve ağabey suçlamaları kabul etmedi

11.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:16

İZMİT'te, Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Siwar Keblaw'ın (20), 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan ağabey Yahya Keblaw ile baba Zehkerya Keblaw, suçlamaları kabul etmedi.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen yıl 5 Şubat günü yaşanan olayda, Siwar Keblaw ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti. Genç kızın öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde, genç kızın, beton zemine düştükten sonra babası ve ağabeyi tarafından eve taşındığı ortaya çıktı. Odasının kapısının kırıldığı da ortaya çıkan genç kızın boğazında morluklar olduğu tespit edildi. Evde bulunan baba Zekherya Keblaw gözaltına alınırken, olaydan sonra kaçan ağabey Yahya Keblaw, İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.

Haklarında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Alt soydan akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan dava açılan 2 tutuklunun yargılanmasına devam edildi.Mahkeme başkanı, güvenlik kameralarıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, genç kızın düşmesinden kısa süre sonra baba Keblaw'ın elinde siyah bir poşetle evden çıktığının, bir süre sonra da poşet olmadan geri döndüğünün tespit edildiğini bildirdi. Bunun üzerine söz alan Zekherya Keblaw, "Kızımın kanlı yüzünü sildiğim peçeteleri poşete koydum. Ambulansı beklerken poşeti çöpe atmak için evden çıktım. Yahya bu sırada yanımda değildi. Görüntüler buna ilişkindir" dedi.Mütaalası sorulan Cumhuriyet savcısı ise sanıkların, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, tahliye edilmelerini talep etti. Sanıkların avukatları da müvekkillerinin mağdur olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.SUÇSUZ OLDUKLARINI SÖYLEDİLERDuruşma sonunda yeniden söz verilen baba Zekherya Keblaw, "Benim ve ailemin bu olayda hiçbir suçu yoktur. Bizim kültürümüzde de böyle bir şey yoktur. Kendi evladını öldürecek kadar cani insanlar olmadığımız gibi inancımız da buna el vermez. Önceki ifadelerimizde de söylediğim gibi biz suç işlemedik. Kızım intihar etti. Cezaevinde olmamız bize azap çektirmektedir" derken, ağabey Yahya Keblaw, "Biz bir şey yapmadık. Ben kardeşimin cenaze törenine bile katılamadım, yasını da yaşayamadım. İnsanların da bize cani gözüyle bakması yeter. Tahliye edilmemizi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA