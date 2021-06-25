Sivtaş AŞ Yem Fabrikası Düzenlenen Törenle Açıldı

Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi'nin ortaklığında 13. 06. 2019'da kurulan Sivas Teknik Tarım AŞ'nin Yem Fabrikası açılışı, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi'nin ortaklığında 13. 06. 2019'da kurulan Sivas Teknik Tarım AŞ'nin Yem Fabrikası açılışı, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Programda ilk olarak SİVTAŞ AŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık, şirket hakkında bilgi verdi. Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çongar, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de ilimize kazandırılan yem fabrikası için birer teşekkür konuşması yaptılar. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de ilimizdeki hayvancılığın gelişimine dikkat çekerek, Et ve Süt Kurumu'nun ardından yem fabrikasının da açıldığını, süt işleme ve bal paketleme tesislerinin de yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi. Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise ilimizde kenevir ekiminin başladığını, tarıma dayalı sanayinin geliştiğini, SİVTAŞ'ın fabrikası ile hayvancılıkta da önemli bir ivme yakalandığını hatırlatarak, fabrikanın hayata geçmesinde emeği geçenleri kutladı. Sivas'ın Tarım ve Hayvancılıkta Bölgesinde Lider ve Ülkeye Yön Veren Bir Şehir Olmasını Hedefliyoruz

Sivas Valisi Salih Ayhan ise "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Üretim ve İstihdam Kapısı" parolası ile hayata geçen yem fabrikasının ilimize hayırlı olmasını diledi. 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne birçok firmanın girişimde bulunduğunu aktaran Vali Ayhan, kısa sürede bu fabrikaların da hayata geçeceğini söyledi. SİVTAŞ'ı süt işleme tesisinden, bal paketlemeye, jeotermal seracılıktan tohumculuğa kadar birçok alanda güçlendireceklerini anımsatan Vali Ayhan, Sivas'ın tarım ve hayvancılıkta bölgesinde lider ve ülkeye yön veren bir şehir olmasını hedeflediklerini dile getirdi. Vali Ayhan, SİVTAŞ'ın; 18 çeşit büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi, 1000 ton üretim yapmaya uygun fabrikası, 70 milyon sermayesi, 30 personeli, 18 adet bayisi olduğunu vurguladı. SİVTAŞ, Piyasayı Regüle Edecek, Sözleşmeli Üretimi Destekleyecek

İlimizin tarım ve hayvancılık konusunda lokomotif olacağını belirten Vali Salih Ayhan, "Fabrikamız, çiftçinin sürdürülebilir üretimi için güven sağlayacak, gerektiğinde piyasa regülasyonu sağlayacak, sözleşmeli üretimi destekleyecek. SİVTAŞ, Sivas'ın sadece tarımsal üretimde değil tarımsal sanayide de artık biz varız dediğimiz örnek bir modeldir. Çiftçilerimizin huzur ve güvenle üretim yapmaları, ürünlerini emeklerinin karşılığı olan bir kazanca dönüştürmeleri amacıyla SİVTAŞ nerede ihtiyaç duyulursa orada olmaya devam edecek" dedi. "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" parolası ile yola çıkıldığını hatırlatan Vali Ayhan, "SİVTAŞ Yem Fabrikamızın hayırlı olmasını diliyorum. SİVTAŞ'ın hayata geçmesinde her zaman yanımızda olan kıymetli vekillerimize, özellikle klasik belediyecilik anlayışının çok üstünde bir duruş göstererek bu yapıya güçlü bir şekilde destek veren Sivas Belediyemize, İl Özel İdaremize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuza, Meslek Odalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirilerek tesisler gezildi. Düzenlenen programa; Vali Yardımcıları Abdullah Seçkin Koçak, Yeliz Yıldızhan, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, ilçe kaymakamları, il protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Habermetre