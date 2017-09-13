Sivsa'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele
Sivas'ta, jandarma ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışamaları kapsamında 11 olaya müdahale etti.
Sivas'ta, jandarma ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışamaları kapsamında 11 olaya müdahale etti.
Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçakçılık organize suçlar faaliyeti kapsamında, 9 uyuşturucu ve 2 de yasa dışı göç faaliyeti olmak üzere 11 olaya müdahale edildi.
Çalışmalarda 135 gramı "kubar" olarak adlandırılan türde 150 gram esrar ile ve 5 gram eroin ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.