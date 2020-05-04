Sivrisinekleri sıtmadan koruyan "mikrop" keşfedildi
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Sivrisinekleri sıtmadan koruyan "mikrop" keşfedildi

Sivrisinekleri sıtmadan koruyan
04.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:40

Bilim adamları, insanlara sıtma bulaştıran sivrisineklerin bu parazitten korunmasını sağlayan yeni bir "mikrop" keşfetti.

Bilim adamları, insanlara sıtma bulaştıran sivrisineklerin bu parazitten korunmasını sağlayan yeni bir "mikrop" keşfetti.

BBC'nin haberine göre, İngiltere ve Kenya'da çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan sıtmanın kontrol altına alınmasına imkan verebilecek önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu.

Kenya'daki Viktorya Gölü kıyılarından alınan sivrisinekler üzerinde yapılan çalışmada, bu sivrisineklerin taşıdığı "Microspora MB" mikrobunun sıtma parazitinin barınmasına izin vermediği anlaşıldı.

Nature dergisinde yayımlanan laboratuvar sonuçlarında da "Microspora MB" parazitlerinin, sivrisineklere tam anlamıyla koruma sağladığı görüldü.

Şu anda mikrobun sivrisinekler arasında daha hızlı nasıl yayılabileceği üzerinde çalışan araştırmacılar, sıtmanın bu şekilde kontrol altına alınıp alınamayacağını tartışıyor.

Araştırmacılara göre, mikrobu kapmış sivrisinekleri doğal hayata salarak ya da sporları kullanarak hastalığın yayılımını önlemek mümkün olabilir.

En fazla 5 yaş altındaki çocuklar etkileniyor

Her yıl dünyada 400 binden fazla insanın canını alan sıtmadan en fazla 5 yaş altındaki çocuklar etkileniyor.

En ölümcül hastalıklardan biri olan ve geçen her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtmanın en yaygın görüldüğü yer Afrika olarak biliniyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan sıtma ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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