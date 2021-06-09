SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MÜCADELE EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MÜCADELE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaz aylarını huzurlu ve keyifli geçirmesi için sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı çalışmalara başladığını açıkladı.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaz aylarını huzurlu ve keyifli geçirmesi için sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı çalışmalara başladığını açıkladı. Sivrisineklerle mücadele sezonundaki çalışmalar biocopter, biodrone ve amfibik araç gibi teknolojik ekipmanlarla yürütüldü.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasinek gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına yaz ayının gelmesiyle başladığını belirtti. Başakşehir Sazlıdere bölgesindeki su birikintisi olan alanlar bugün teknolojik aletler kullanılarak dezenfekte edildi. Vektörlerle 4 mevsim mücadele ettiği belirtilen ilaçlama ekiplerinin park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan derelere kadar üreme ve yaşam alanlarını kontrol altında tuttuğu ifade edildi.

SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MÜCADELE EDİLDİ
SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MÜCADELE EDİLDİ
SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MÜCADELE EDİLDİ
SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MÜCADELE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Ergin Ataman Merih Demiral Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MÜCADELE EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:54:02. #1.15#

title