SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MÜCADELE EDİLDİ

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaz aylarını huzurlu ve keyifli geçirmesi için sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı çalışmalara başladığını açıkladı.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaz aylarını huzurlu ve keyifli geçirmesi için sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı çalışmalara başladığını açıkladı. Sivrisineklerle mücadele sezonundaki çalışmalar biocopter, biodrone ve amfibik araç gibi teknolojik ekipmanlarla yürütüldü.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasinek gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına yaz ayının gelmesiyle başladığını belirtti. Başakşehir Sazlıdere bölgesindeki su birikintisi olan alanlar bugün teknolojik aletler kullanılarak dezenfekte edildi. Vektörlerle 4 mevsim mücadele ettiği belirtilen ilaçlama ekiplerinin park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan derelere kadar üreme ve yaşam alanlarını kontrol altında tuttuğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı