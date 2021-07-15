Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat
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Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Sağlık

Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisinekler bu yıl da yüzünü göstermeye başladı.

Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat

SİNOP - Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisinekler bu yıl da yüzünü göstermeye başladı.

Bununla beraber sivrisinek mücadelesi için çeşitli yöntemler de gündeme geldi. Yöntemler konusunda farklı fikirler bulunuyor fakat sivrisineklerin üreme alanlarının çoğunluğunun insan eliyle oluştuğu biliniyor. Yetkililer saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan şişe ve bidonlar gibi alanlarda biriken durgun sulara karşı uyarıyor: "Saksı altlığı bir mahalleye yetecek kadar sivrisinek üretebiliyor".

Yaz mevsiminde kanlı yüzünü göstermeye başlayan sivrisinekler son derece hızlı üreyebilme yeteneğine sahip. Mücadelesi de oldukça zahmetli. Sivrisinekler ilk aşamada larva mücadelesi yürütülerek kaynağında yok edilmeye çalışılıyor, burada ulaşılamayan noktalarda üremesine devam eden sivrisinekler içinse ileriki aylarda uçkun mücadelesi veriliyor. Verilen mücadelede insan faktörü de öne çıkıyor. Çünkü sivrisinek üreme kaynaklarının çoğu dikkatten kaçan insan kaynaklı nedenlere dayanıyor.

Sinop Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da dikkatleri bu noktaya çekti. Durgun suların bu konuda 'tehlike' teşkil ettiği belirtilerek, eski lastikler, boş saksılar, saksı altlıkları, boş kutular, kedi köpek su kapları, çiçek sulama kapları, kapakları açık bırakılmış şişeler, eski kullanılmayan ayakkabı ve botlar, çatı olukları ve giderler, varil ve bidonlar, tuğla ve briket boşlukları, süs ve plastik havuzlar, mazgal ve rögarlar, üstü açık su tankları, su biriken bodrum katlar ve inşaat alanlarının üreme kaynaklarına örnek verilebileceği belirtildi.

Turistik bir şehir olan Sinop'un sivrisineklerden etkilenmemesi için yapılan çalışmaları anlatan Veteriner İşleri Müdürü Volkan Tuncay, "Biz nisan-mayıs aylarında Müdürlüğümüzde bulunan makinelerimizle ve eğitimli personelle öncelikle larvasit mücadelesi veriyoruz. Daha sonra temmuz-ağustos aylarında uçkur mücadelesi veriyoruz. Uçkur dediğimizde uçan sivrisinekler akla gelir. Tabii ki yaz döneminde burası biraz daha turistik bir bölge olduğu için yoğunluklu ilaçlama faaliyetlerine devam ediyoruz. En önemli şeyse Nisan - Mayıs aylarında yaptığımız larvasit mücadelesi. Sinopumuz çeltik tarlalarına daha yakın olduğu için biraz daha sivrisinek yönünden yoğunluk olabiliyor. Ama profesyonel bir ilaçlama yaparak bunun önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

"Su birikintilerini ihbar edin"

Tuncay, şehir merkezinde bulunan Nissi Göleti'nde mücadele çalışmalarını tamamladıkları akabinde kaynak teşkil edebilecek diğer bölgeler içinde çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti. Vatandaşlarında mücadeleye katkısının önemli olduğunu dile getiren Müdür Tuncay, "Sivrisinek bildiğiniz üzere durağan sularda çoğalıyor. Bundan dolayı özellikle durgun sulak alanlar göletler mesela bir saksının altındaki su oluğu bile bir mahalleye yetecek kadar sivrisinek üretebiliyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızda özellikle çevrelerinde su birikintisi olan yerlere veya öyle yerler varsa belediyemize ihbarda bulunmalarını istiyorum. Bunu tam orada yerinde yok edersek uçkur hale geçmeden öldürmüş olacağız. Böylelikle de sivrisinek mücadelemizi başarıyla yürütmüş olacağız" diye konuştu.

Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat
Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat
Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat
Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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