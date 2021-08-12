Sivrisinekle mücadelede dikkat edilmesi gerekenler
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Sivrisinekle mücadelede dikkat edilmesi gerekenler

Sivrisinekle mücadelede dikkat edilmesi gerekenler
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde sivrisinek ve diğer haşerelere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde sivrisinek ve diğer haşerelere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı yapılan mücadelede vatandaşların da duyarlı olması konusunda çağrıda bulunuyor.

İlaçlama ekiplerinin, özel mülk alanlarında kalan sivrisineklerin üremelerine uygun alanları tespit etmesinin mümkün olmadığının altını çizen Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, bu konuda ilçe sakinlerinin özel mülkleri dahilinde bu tür alanları tespit ettiklerinde belediyeye bildirmelerinin sivrisinekle mücadelede çok büyük önem arz ettiğini vurguluyor.

Özel mülk alanlarında bu bölgelerin tespit edilmesi durumunda sivrisinek sorununun ana kaynağına müdahalesi sonucunda şikayetlerin ortadan kalkacağı da belirtiliyor.

SİVRİSİNEKLER NERELERDE ÜRER ?

Sivrisineklerin üremesine uygun alanlarda oluşun kaynaklar sadece bir sokağı değil 8-9 sokağı etkilemekte.

Sivrisinekler; küçük - büyük tüm durgun sulara yumurtalarını bırakmak suretiyle üreyebiliyor.

Bunlar kısaca; göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, binaların bodrumunda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, açık bırakılan rögarlar, kullanılmayan aletlerde biriken sular, kedi köpek su tasları, ağzı açık bırakılan su dolu variller, atık kova ve kaplardaki su birikintisi, kullanılmayan süs veya bahçe havuzları ve kanallar gibi durgun su birikintisi oluşabilecek her yerde.

Kaynak: Habermetre

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