Sivrisinek mücadelesinde son teknoloji
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Sivrisinek mücadelesinde son teknoloji

Sivrisinek mücadelesinde son teknoloji Ordu'da vektörle mücadele kapsamında insan gücüyle müdahale edilmesi mümkün olmayan, ilaçlama araçlarının giremeyeceği alanlarda son teknoloji ile ilaçlama çalışması yapılıyor.

06.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:18

Sivrisinek mücadelesinde son teknoloji

ORDU - Ordu'da vektörle mücadele kapsamında insan gücüyle müdahale edilmesi mümkün olmayan, ilaçlama araçlarının giremeyeceği alanlarda son teknoloji ile ilaçlama çalışması yapılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi hem karada hem de suda gidebilen özel araçlar sayesinde dere ve ırmak kenarları ile sazlık ve bataklık alanlarda bulunan sivrisinek kaynaklarını rahatlıkla ilaçlayabiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede yüksek performans alabilmek amacıyla yolu olmayan, engebeli ve eğimli arazilerde, enkaz arasında, bataklık ve sığ sularda ya da yoğun kış şartlarında kullanmak üzere amfibik ve sherp araçlarını faaliyete geçirdi. Coğrafi şartlar nedeniyle yerden müdahale edilemeyen alanlara ise biokopter ve biodrone araçları müdahale ediyor.

Vektörle mücadelede kullanılmak üzere son teknolojiyle donatılmış araç ve ekipmanların kullanımına başlandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyle ilgili olan çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Ordu'muz için çağdaş şehircilik anlamında gereği olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

Güler, "Vektörle mücadele, çevre sağlığı konuları da çağdaş yaşamın gerekleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili teknolojileri Büyükşehir olarak şehrimizde uygulama kararı aldık. Vektörle mücadelede kullanacağımız son teknolojiyle donatılmış araç ve ekipmanlarımızın denemesini bizzat test ederek değerlendirmesini yaptık. Bu ekipmanlarımız insanların ve araçların giremediği yerlerde aynı zamanda engebeli arazi ve bataklıklarda kullanılacak. Böylelikle hem daha etkili hem de daha verimli bir çalışma yapmış olacağız. Ordu yaşam kalitesi yüksek bir şehir olacak" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)

Sivrisinek mücadelesinde son teknoloji

Kaynak: İHA

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