Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı
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Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı Avcılar ilçesinin Yeşilkent Mahallesi'nde vatandaşların kabusu olan sivrisinekler, Sarıyer'de de görülmeye başladı.

Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı

İSTANBUL - Avcılar ilçesinin Yeşilkent Mahallesi'nde vatandaşların kabusu olan sivrisinekler, Sarıyer'de de görülmeye başladı. Vücutta yaraya neden olan sineklerden dolayı uykularının kaçtığını dile getiren vatandaşlar, bir çözüm bulunmasını istiyor.

Avcılar ilçesinin Yeşilkent Mahallesi'nin ardından Sarıyer'in Ferahevler ve Çamlıtepe Mahalleri'nde de görülen sivrisinekler vatandaşların kabusu oldu. Mahalle sakinleri, vücutta yaraya neden olan sivri sinekler nedeniyle endişeli günler geçiriyor. Su kuyuları, ormanlık alanlar ve sabit bırakılan su birikintileri ile derelerden dolayı sivrisineklerin arttığını söyleyen mahalleli, ilaçlamaların daha fazla artması gerektiğini söyledi.

Ferahevler Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşayan Cüneyt Akgün, "Geçen seneden sonra ilaçlama biraz daha azaldı, dere yataklarına bu larva ilacı atıldığını çok fazla görmedim. Bunların yapılması lazım ki kökünden kurutulsun. Yoksa gezici ilaçlama o kadar fazla etki yapmıyor. Larva ilacı atılır ondan sonra karasinek, sivrisinek ilacı atılır. Bunlar yapılıyordu daha evvelden bu sene biraz daha azaldı. Bunlar yapılırsa sivrisinek, karasinek bu kadar çoğalmaz. Bu sene biraz daha çocukları soktuğu zaman yara yapıyor yani tahriş etmesi daha fazla. Dere yatakları olsun, su birikintileri olsun buralara daha fazla ilaçlama larva ilaçları yani karasinek sivrisinek ilaçlarının daha fazla atılması daha iyi olur" dedi.

Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Rüştü Demir ise sivrisineklerin çok olduğunu belirterek, "Sinek sivrisinek çok var. İnce sinek var burada dikenlerin dibinde sinek çok var. Bu köpekleri de ilaçlamaları lazım. Bu hayvanlara biz devamlı bakıyoruz burada. Ormanlık diplerine ilaç sıkılmıyor, buralara ilaçları gelip sıksınlar arkadaşım bu kadar basit. Ayaklarım hep yara içinde. Geçen sene o kadar yara değildi bu sene daha çok uyuyamadım, Saat 01.00'dan sonra sabah 04.00'a kadar uyuyamadım. Bakım yapsınlar, sineklere bir ilaç sıksınlar bu ilaçların sineklere faydası nedir?" şeklinde konuştu.

Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı
Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı
Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı
Sivrisinek kabusu Sarıyer'e sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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